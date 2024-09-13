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關愛隊收「新規」　隊員嘆增工作量

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

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關愛隊於颱風後協助處理區內塌樹。（資料圖片/民政事務總署Facebook圖片）

關愛隊投入服務接近一年，頻頻需出動，例如最近超強颱風「摩羯」襲港後，18區關愛隊便分別到區內協助清理路面同排水道內的樹枝同雜物，並巡視區內出現水浸情況並上報。

按服務要求，區內發生突發或緊急或災難事故時，關愛隊要關心受影響人士的需要，及提供適當援助，並按政府要求向區內居民轉發重要資訊，一年需提供服務4次。

協助宣傳新政策  每次最少維持3天

不過，據聞月初當局發放「新規」，有關愛隊看完之後大嘆是加大工作量。

各區關愛隊近日收到當局發放的有關協助緊急事故的注意事項。當中提到，本港多惡劣天氣，因此惡劣天氣過後規模較小的緊急支援行動 ，例如協助簡單清理街道上的少量樹枝和垃圾，以及主動巡查街道，向有關部門匯報水浸、交通燈損壞等情況等，屬關愛隊協助突發和緊急事故的基本工作，一年內，無論執行了多少次這類職務，均會劃一計算作完成該服務一次。

政府又要求關愛隊，就政府或公營機構的新政策，提供緊急支援，例如協助派發宣傳物資、傳講資訊、協助有需要人士作出申請。新指令要求，每次服務最少維持三天，並可按需要延長。為方便量化計算KPI，關愛隊在不同的政策或服務推廣的服務時數，可累積計算，每累積完成 24個小時的服務時數，即當作完成1次服務。

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收緊急通知  當值成員2小時內須抵達

新指示中，政府又要求，當值關愛隊成員在接獲緊急通知後，要在兩小時內抵達指定地點，如因突發事故，要盡快通知民政處；又要求有系統地備存有特殊護理需要的居民的記錄，例如只有長者的家庭、有情緒問題家庭成員的家庭等。

有關愛隊隊長認為，今次的指示，有助全港關愛隊統一及釐清要求，避免「各處鄉村各處例」，但關注若有關服務只計一次，「claim錢」是否只可申請一次？另有關愛隊隊長坦言，今次更新，是變相加大關愛隊工作量。

有民政署不准隊員帶背心回家

據知，各區民政署，對關愛隊有不同要求，有關愛隊隊長話，他們區如要更改服務內容，要提前三個月申請，但有其他區關愛隊隊長則話，如果「小改」，例如改服務內容，但不改服務次數，與對口的民政署主任商討便可。

另外，有民政署要求關愛隊成員不能將關愛隊背心帶回家，甚至要記錄領取及歸還背心及名牌的時間。但有關愛隊隊長話，自己區的民政署沒有要求，但隊長在活動後會自行收集背心，統一清洗。

有關愛隊成員慨嘆，部分民政專員要求過分苛刻，認為重要的是大家齊心為有需要市民服務，毋須在細枝末節上作出不必要規範。

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