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HK Tech 300全國創新創業千萬大賽 擴至12內地城市  第二屆總決賽 城大東莞校園圓滿舉行

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發布時間： 2024/09/13 12:00

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城大舉行第三屆「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」啟動禮，東莞市副市長黎軍（右七）、城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦（左七）與內地賽區代表共同主持啟動儀式。

香港城市大學（城大）日前在城大（東莞）校園舉行「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」（全國千萬大賽）第二屆總決賽與頒獎禮，12間來自香港及內地的初創勝出，涵蓋數碼醫療、能源可持續性、人工智能應用等創新方案，將獲得HK Tech 300的全方位創新創業支持。城大同時啟動第三屆全國千萬大賽，內地賽區由9個增至12個，推動香港及內地的初創生態發展。

東莞市副市長黎軍（前排右三）、城大校董會成員梁少康博士（前排左三）、城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦（前排右二）、城大副校長（內地策略）魯春（前排左二）、9個賽區城巿代表、一眾評審與12間勝出初創企業代表在頒奬典禮上合影。

東莞市副市長黎軍（左五）與城大副校長（內地策略）魯春（右五）一同主持「香港城市大學（東莞）科技創新中心」的揭牌儀式。

城大自2022年6月啟動全國千萬大賽，第二屆賽事於去年7月起舉行，涵蓋北京、上海、重慶、深圳、成都、長沙、青島、蘇州和無錫等地。第三屆賽事將由目前的9個內地賽區，擴展至包括東莞、杭州及西安共12個內地城市，連同香港的初創共同競賽，促進在創新科研與人才方面的交流和合作。

優勝初創獲HK Tech 300全方位支持

全國千萬大賽第二屆頒獎禮及第三屆啟動禮，是城大（東莞）校園的開幕慶典活動之一。典禮由城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦、東莞市副市長黎軍擔任主禮嘉賓，來自全國12個賽區城市的代表到場參與，包括成都巿科學技術局副局長陳旭、長沙巿科學技術局副局長楊嬋等。

第二屆全國千萬大賽有超過400間、來自內地9個賽區及香港的初創參與，評審以創新及獨特性、市場空間、社會及經濟效益等準則，選出12間優勝初創，不但獲得HK Tech 300提供專業培訓、工商業網絡及投資配對等支持，更可獲最高100萬港元的天使投資。

今屆總決賽連同頒獎禮於同日舉行，12支優勝初創即場進行路演，由評審選出金、銀、銅、科技創新大獎及最具社會影響力大獎共五個獎項。

莞港合作 促進粵港澳大灣區初創發展

身兼HK Tech 300執行委員會主席的楊夢甦致辭時表示，HK Tech 300至今培育超過700間初創團隊及企業，有逾90家公私營機構作為策略合作夥伴、共同投資夥伴和支持機構，包括與15間香港及內地的創投基金、科技企業建立共同投資合作關係。

他說：「科技要為民所用，為社會發展作出貢獻。城大將繼續透過HK Tech 300結合香港及內地的人才、優勢和資源，將城大超過1700項科研專利轉化，為香港、內地以至全球議題提供創新方案，助力香港成為國際創科中心，並為國家的新質生產力發展提供源泉動力。」

在今屆賽事中奪得金獎、科技創新大獎的「北京聯芯創智科技有限公司」，專注於自主研發的壓電材料及高精度微型驅動器，可用於手機鏡頭控制、GPU散熱降溫節能、醫學和元宇宙觸覺反饋等應用。其創始人兼首席執行官羅亮認為今次參賽，可透過城大獲得更多來自香港和海外市場的資源，擴闊其投資和工商業界的網絡，其公司有意未來到香港發展業務。

奪得銀獎的「珠海粵聚粵昇科技有限公司」，其產品是新一代AI驅動的新能源生物識別數字芯片，目前應用於新能源汽車的動力電池無損檢測，亦可用於醫療領域的手持式超聲儀探頭。公司創始人RONA表示，今次參賽不但得到資金支持，亦可應用到城大研發的專利技術，同時吸引到企業家、投資者的注意，有助公司擴展商業和合作網絡。

「藍鉑醫療科技發展（蘇州）有限公司」奪得銅獎、最具社會影響力大獎。公司研發的血漿、血小板成份病原體滅活系統，可有效消滅血液中的病原體或病毒，有望解決國際上輸血病毒、細菌輸注感染等痛點。公司執行董事趙利明（右）認為，大賽中的選拔和路演有助他們更聚焦商業策略，增強公司與不同投資機構的聯繫，讓更多潛在合作夥伴了解其項目。

同場，城大為「香港城市大學（東莞）科技創新中心」舉行揭牌儀式。中心將作為莞港合作橋樑，結合城大的科研實力和東莞的產業優勢，建設產研融合的創新體系，並銜接HK Tech 300的初創項目落地東莞、引進海內外優秀初創，提升粵港澳大灣區的國際競爭力。

黎軍在致辭時提及，城大為莞港兩地創新資源提供了橋樑紐帶，推動香港的科研成果和優勢，與東莞「大科學裝置 」的科研條件、產業配套及低成本空間相互結合，形成更緊密的合作關係，培育更多高端科創人才和項目，促進兩地人文交流。


12間獲「優勝初創」殊榮的初創企業
金獎、科技創新大獎
北京聯芯創智科技有限公司
銀獎
珠海粵聚粵昇科技有限公司
銅獎、最具社會影響力大獎
藍鉑醫療科技發展（蘇州）有限公司
其他優勝初創（按英文字母排列）
氫新科技（深圳）有限公司
飛涅爾儀器（深圳）有限公司
湖南禾福文化科技有限公司
上海晶擎能源科技有限公司
深圳華焊生物科技有限公司
花俠溫控科技（蘇州）有限公司
蘇州啟光晟火科技有限公司
泰康諾生物科技有限公司
無錫北微微電子有限公司

（特約）

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