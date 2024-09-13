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救急扶危｜天后處理可疑物品案 遇外傭求救幼兒突抽筋 警員消防救護合力即場搶救BB

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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【警方／消防／天后／抽筋／外傭／求救／救護員／搶救】幼兒出現抽筋，情況可大可小！日前警方與消防於天后附近一宗可疑物品案件期間，收到一名外傭求助指其所照顧的幼兒突然出抽筋。在場警方、消防及醫護得悉事件後，隨即合力進行搶救並將其送院治理。

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據警方官方Facebook「東區警區」指出，前日（11日）北角分區軍裝巡邏小隊第二隊、聯同消防員在天后附近處理可疑物品案件期間，收到一名外傭求助，指其照顧的一名幼兒突然抽筋、情況危險。

相關內容：臭狐困擾｜女子試婚紗有臭狐被婚紗舖要求買下婚紗 報警後警方咁處理

在場人員見狀隨即對幼兒進行急救，之後再交由現場救護員作進一步處理，再由救護車送院治理。據悉，幼兒事後經檢查及治療，身體已回復正常。

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救急扶危｜多名救援人員合力為急救 警方：展現專業精神

據警方所提供的相片可見，事發期間多名救援人員正合力為幼兒作出急救處理，其中包括警察、消防員及救護員，救護員隨後手抱該名幼兒跑向救護車，部分警員則與外傭了解情況及進行下一步處理。

警方於帖文表示，香港警察再次展現出專業精神，前線人員將繼續負起保護市民生命及財產職責。

同場加映：9個應急方法

據本港衞生署《兒童健康攻略》資料指出，若情況不嚴重，家長可留意以下9個應急方法自行在家中處理︰

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