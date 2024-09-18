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關節退化年輕化！不用食藥打針 一招2星期止痛、潤滑、抗蝕

特約

發布時間： 2024/09/18 00:00

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

上落樓梯關節「咔咔聲」？做運動時關節繃緊不靈活？有可能是關節退化問題！有本港大學調查發現，逾5成港人都受關節問題困擾，比例急增3.5倍，而且當中逾4成為30歲或以上的人士，可見關節退化明顯有年輕化趨勢。不想關節一觸即「痛」？就要及早預防及保養，如已出現關節退化問題，不用打針或食藥，教你一招就可以2星期止痛、潤滑、抗蝕，想知是甚麼？立即看內文！

關節退化不再是老人病  3類高危族勿輕視

隨着年月勞損，關節面的軟骨會出現磨損及剝落，慢慢變薄，失去避震功能，增加骨骼承受的壓力，造成疼痛。關節退化通常在50歲後較為常見，但由於現代人的生活習慣改變，關節退化不再是老人專利，近年有年輕化的趨勢。尤其以下3類人士屬高危一族︰

1.    肥胖︰體重增加，以致膝關節負荷大增。
2.    工作常久站或過度負重︰工作經常久站或需要搬重物、上落樓梯等重複性較強的動作，會加劇關節磨損程度。
3.    過度運動︰適量的運動有益身心，但若事前熱身不足或過度訓練，有機會傷及十字韌帶、半月板或軟骨，都會令關節受到巨大壓力，長遠增加關節退化的速度。

打針治標不治本  激活玻尿酸自生才是王道

原來種種關節不適危機很大程度跟關節液流失有關。玻尿酸（又稱透明質酸）是存在於關節液的天然物質，擔任支撐及潤滑關節、緩減軟骨磨損的重任。玻尿酸分泌一旦減少，關節液流失，疼痛就會一觸即發！然而人體在25歲以後，體內的玻尿酸分泌逐漸減少，濃度亦會變稀。而到了40至60歲，身體自生玻尿酸能力更會只剩一半。

不少人因為關節問題嚴重，但又不想一直服用止痛藥，而選擇進行膝關節玻尿酸注射，去增加關節潤滑度。但這種入侵性玻尿酸注射其實治標不治本，當玻尿酸被身體吸收消耗後，劇痛又會隨即復發，之後要靠再次補充才能維持效果。所以重啟身體自身調節機制，激活體內玻尿酸自生，自身補充關節液才是最重要。

BG PRO護關素助玻尿酸再生 全方位擊退關節退化問題 

大家可以選擇使用口服的關節保健產品，幫助促進身體自行分泌玻尿酸，從而增強關節液的補充和保護。然而，市面上林林總總的關節保健品，應如何選擇安全有效的產品？推薦大家一款市場上罕有針對關節健康的益生菌產品「BG PRO護關素」，獨有美國及日本專利「玻尿酸自生菌」，能激活玻尿酸自生分泌，鎖緊潤滑液減少流失，有助吸收震動、減低骨與骨之間的碰撞，避免磨損。配合能修補磨損、靈活關節的葡萄糖胺及鯊魚軟骨素，有助癒合修護受損骨質的專利鱸魚胜肽，能抗菌消炎，以及膠原生成護軟骨的菠菜及綠茶萃取，全方位助你從根源修護關節，達到自身潤滑止蝕、免疫抗炎、止痛修復、強化骨質及靈活關節。

配方更含乳酸菌及益生元，能平衡腸道免疫，紓緩發炎反應。加上成分天然，無添加人造色素、人工香料和防腐劑，不含西藥，不會造成倚賴。而且獨立包裝，可以隨身攜帶，幼細粉末可沖水或直接口服，有別於一般膠囊或片劑，粉末設計不卡喉，貼心照顧有吞服困難之人士，方便易食。有了「BG PRO護關素」守護大家的關節健康，從此無需再繁密進行玻尿酸注射，輕鬆告別關節退化問題。

真實用家實證一致推薦！潤滑靈活關節 擊退疼痛不適

一眾真實用家，包括星級用家石修、忠實用家吳女士及香港甲一籃球員等均一致推薦「BG PRO護關素」，絕對是口碑之選！

星級用家石修：「瞓覺唔再痛醒！」

石修的大俠形象深入民心，雖已年屆75歲，但每次現身依舊充滿活力。但原來修哥之前經常感到關節繃緊疼痛，日常生活大受影響，使他難以投入最愛的運動，連面對可愛孫女都不敢抱太久。修哥於是積極改變生活習慣，除了多做護關運動，如床上拉筋、抬腿壓腿等，並同時服用專效針對激活潤滑液的「BG PRO護關素」。實行內外雙管齊下，他表示短時間內便明顯感到關節潤滑靈活多了，可再次投入運動之餘，睡覺時不再痛醒，精神更佳！

忠實用家吳女士︰「食咗2個星期，就開始有效果，真係冇咁痛，我連藥都冇再食！」

60歲+的吳女士因工作以致膝關節勞損，更經歷右腳半月板碎裂，及左腳韌帶撕裂。即使做了膝關節修復手術，吳女士數年來仍需不斷覆診，並接受膝關節玻尿酸注射。玻尿酸注射的作用就如門鉸生鏽要加潤滑劑一樣，以防止關節磨蝕並止痛。與此同時，吳女士一直需要服用止痛藥，亦嘗試過服用多個不同品牌的關節保健品，但亦無效，沒有真正徹底改善關節的疼痛，多年來持續受盡膝關節痛困擾，試盡各種解決方法的吳女士在絕望之際，留意到「BG PRO護關素」！服用短短2星期，吳女士就明顯感覺雙腳關節有好轉！

滿貫籃球隊星級球員蔡再懃︰「服用『BG PRO護關素』後，關節靈活度大增，令我可以在球場上全力博盡！」

滿貫籃球隊星級球員方誠義︰「Keep住食『BG PRO護關素』，再配合物理治療，效益真係1+1大於2！」

香港男子甲一組籃球「滿貫籃球隊」的多位星級球員蔡再懃、方誠義等，亦是「BG PRO護關素」的長期用家。面對密集高強度訓練及激烈的比賽，球員的關節承受相當大的負荷。全靠「BG PRO護關素」，令他們關節靈活度大增，長期保持最佳狀態。

925一日限定萬寧出位價 平均$199.5入手BG PRO護關素

他也想改善關節退化問題？現在機會來了，9月25日將會推出一日限定萬寧出位價激抵優惠，買1盒BG PRO護關素只需$259（標準價$399），買2盒只需$399，平均每盒$199.5，機會難逢，有關節問題的你切勿錯過！

更多產品詳情︰www.bgpro.com.hk
萬寧網店選購︰https://bit.ly/3qK5uVU

*Consumer EVE Laboratory, Efficacy testing on joint.

（特約）

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