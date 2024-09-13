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林明禎透露與呂爵安認識經過　首度回應現時與Edan關係

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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林明禎表示現時與呂爵安僅屬朋友。

【林明禎 / 大馬女神 / 呂爵安 / Edan / MIRROR】大馬女神林明禎與MIRROR成員呂爵安（Edan）戀情成近日熱話，Edan亦大方表明追求對方。昨晚（9月12日）中環舉行時尚品牌秋冬服飾時裝騷，林明禎出席活動，首次親回應有關緋聞。

明禎早前返家鄉馬來西亞養病，她指因為在意大利感染covid所回大馬休息，並謂當時收到好多朋友祝福，可是被問Edan有否表達關心時，明禎甜笑了一陣才回答：「都有關心。」再問到對方有沒有好好照顧她時，明禎甜笑謂︰「沒有啦！」

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林明禎出席活動成焦點。（影片截圖）

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朋友聚會認識呂爵安

另外，因為此段緋聞很多流言，Edan早已霸氣護花叫傳媒對林明禎手下留情。另外因Edan被誤會已把林明禎追到手並已一起「打羽毛球」，於是他發文保女方聲譽，為護花稱二人未是情侶但承認正在追求對方。

明禎指，Edan出post前有徵詢她同意，說︰「他出po前有跟我說一聲，還有跟我說很抱歉，就是造成我的困擾，那我有跟他說其實也還好沒有甚麼，我覺得他會這樣說也是一種風度吧，很gentlemen。」

因為二人從沒合作過似「大纜扯唔埋」，所以明禎被追問如何與Edan結緣，她回答是在朋友聚會上認識，被問是否魏浚笙（Jeffrey）撮合時，明禎「耍太極」表示︰「你問他吧！」當被傳媒再追問，她忍不住拿起咪牌遮面，笑問︰「不是要手下留情嗎？」

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林明禎評價Edan

不過明禎表示與Edan相識了一段時間，偶爾也有聯繫，但稱二人在歐洲撐枱腳是剛巧夾到時間，說︰「大家在歐洲對方剛好有工作，然後就有說約吃飯這樣子，因為我們也是很忙，晚上也有表演，所以也是簡單吃了一個Brunch，怎麼知道就讓大家有無限的想像，大家想像力很豐富！」

被問到Edan的追求攻勢，明禎甜笑稱：「這個你要問他！」不過，問到現時二人關係，林明禎回答︰「現在還是朋友，真的，確實目前為止是朋友的關係。」

明禎形容Edan為「一個很紳士的男生，可愛的男生。」而她表示相處舒服是最重要，並謂自己在感情方面較保守，稱：「還是需要一段時間認識了解，才會知道適不適合和不合適，然後才會知道喜不喜歡吧。」問到要給予多少時間觀察Edan，林明禎再笑道︰「順其自然。」

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