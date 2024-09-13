靚媽精明眼｜八達通推用戶新增1服務　即送100元兼賺積分里數

▲ 八達通宣佈最新優惠，只要用戶在12月31日前為八達通申請經信用卡自動增值服務，即獲贈限時100元八達通增值額。(八達通公司網頁)

【靚媽精明眼/八達通優惠/八達通儲里數】依家儲里數唔再一定靠搭飛機，八達通宣佈最新優惠，只要用戶在12月31日前為八達通申請經信用卡自動增值服務，即獲贈限時100元八達通增值額，以後行街買野食飯搭車，都可以賺盡信用卡積分或里數，隨時換多幾張機票出外玩番轉。

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即日起至2024年12月31日，用戶只要為八達通或手機八達通申請自動增值服務（經信用卡），賺取限時100元八達通增值額，兼可慳番排隊增值的時間，避免餘額不足的尷尬情況！同時，每次自動增值時亦賺到信用卡簽賬優惠，賺盡信用卡嘅積分或里數。

▲ 八達通推最新優惠，只要用戶在12月31日前為八達通申請經信用卡自動增值服務，即獲贈限時100元八達通增值額，更可賺盡信用卡積分或里數。(公達通公司網頁)

使用「樂悠咭」的老友記亦一樣有份，申請自動增值服務（經信用卡），同樣可賺100元獎賞！食嘢買嘢，輕鬆賺積分。當餘額不足以繳付所需費用時，如常一嘟即可透過信用卡自動增值，付款更方便隨心。

▲ 使用「樂悠咭」的老友記亦一樣有份，申請自動增值服務(經信用卡)，同樣可賺100元獎賞！(八達通公司網頁)

指定信用卡仲有額外50元獎賞或里數獎賞，當中包括滙豐信用卡即日起至2025年1月31日成功申請「八達通自動增值」服務，可享$50簽賬回贈，若幫埋自己及親友申請，更可享高達$200簽賬回贈！

而以中銀香港信用卡即日起至2024年9月30日申請「八達通自動增值」服務並完成一次自動增值，可享$50現金回贈；東亞銀行即日起至2024年9月30日憑合資格東亞銀行信用卡申請「八達通自動增值」服務，可享高達6,000里數獎賞！

八達通儲里數｜申請自動增值服務（經信用卡）3步曲：

1. 2024年12月31日或之前致電2266 2338或向金融機構為你的八達通申請自動增值服務（經信用卡），並將自動增值額設定為500元或1000元。

2. 2024年12月31日或之前，完成網上登記優惠。

3. 2025年1月31日或之前完成首次自動增值，符合推廣要求後的7天後便可領取。

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