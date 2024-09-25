僱員再培訓局（ERB）青年實習計劃   助新世代發掘潛能

參與實習是青年人了解職場環境，訂定未來事業規劃的重要一步。僱員再培訓局（ERB）今年再度舉辦「青年實習計劃」，有約60間來自不同行業的機構參與，為青年人提供實習機會，讓他們體驗工作世界。三位參與實習的青年人均表示在實習期間獲益良多，有助他們規劃未來進修和事業發展方向。

認識自我 啟發未來發展路向

實習生鄭文熙（Adrian）希望在中學時期累積不同的職場經驗，藉此發掘自己感興趣的行業。熱愛運動的他獲派駐啟德體育園，負責協助籌備社區體育項目和參與市場推廣相關工作。

首次踏足職場的Adrian由參加實習計劃的「職前熱身工作坊」起步，他分享道：「我透過工作坊學習到辦公室禮儀，例如衣著、工作態度及道德操守等。ERB亦安排了來自科技企業的嘉賓講者分享香港的就業市場展望和人才需求，內容極具啟發性。」

▲ 啟德體育園高級經理（社區體育）呂樂民（右）帶領實習生鄭文熙（Adrian）（左）到即將啟用的體育園參觀，從中了解體育產業，以及世界級體育設施及運動場地的運作。

通過這次實習，Adrian不但了解到啟德體育園的營運及產業鏈，更認清自己的職涯路向。「我比較喜歡對人的工作，以往一直認為自己不擅於創意和藝術設計方面，故對市場推廣相關的工作並沒有太大的信心。完成實習後，我發現原來自己能勝任社交媒體宣傳、撰寫貼文、簡報設計等工作，提升了自信。」

作為Adrian的導師，啟德體育園高級經理（社區體育）呂樂民讚揚Adrian積極主動，工作態度良好。他勉勵Adrian和其他青年人把握學習機會，努力裝備自己。「除了專業技能，青年人也要注重培養溝通協作、創新思維、項目管理等綜合能力。」他表示，透過積極參與ERB舉辦的不同協作項目，希望與更多團體及企業攜手，共同為社會培育人才。

學以致用 體驗酒店餅房運作

立志成為甜品師的中六生方欣桐（Yuki）一直對烘焙及甜品製作感興趣，在校選修旅遊與款待科和應用學習科目西式食品製作（甜品及包餅分流）的她，透過學姐的經驗分享得悉實習計劃，經配對後獲香港百樂酒店取錄，主責在餅房製作甜品，並協助餐廳自助餐即製甜點美食。

▲ 實習生方欣桐（Yuki）（中）獲安排到香港百樂酒店餅房實習，在餐飲部經理林偉光（左）及餅房導師Benny（右）的指導下邊學邊做。

這次是Yuki首次於酒店餅房工作，在實習初期難免感到緊張，例如擔心工序和材料份量計算出錯，以及未能迅速回應客人需求等。幸得餅房導師Benny的悉心指導，她很快便克服困難並投入工作，更能獨自完成簡單的甜品製作，工作表現獲得肯定。「我一直希望透過甜品傳遞快樂，這次實習讓我夢想成真，將平時課堂所學應用於工作中，為客人親手製作甜品。」

香港百樂酒店餐飲部經理林偉光表示，公司多年來致力為有意投身款待業的年輕人提供實習機會，助他們認識行業運作和發展機會，「實習計劃可讓青年人體驗職場實況，除了豐富他們的學習經歷外，我們更希望引發年輕人思考未來職業路向，以及如何實踐目標。」他亦鼓勵青年人提升待人接物和溝通技巧，並抱持虛心學習的心，對日後的職場發展無往而不利。

訓練解難思維 終生受用

中五理科生李雪晴（Judy）雖然在校沒有選修資訊及通訊科技科目，惟對相關工作抱有濃厚興趣。當她從學校得知實習計劃後遂把握機會參加，獲安排到施特偉科技（中國）有限公司（Cityray）參與該公司自行研發的數據系統分析工作。

▲ 施特偉科技（中國）有限公司董事司徒敬文（右）對實習生李雪晴（Judy）（左）的表現感滿意，並樂意為她提供兼職工作機會。

Judy表示，這次實習是一個難得的機會，讓她認識數據分析在商業世界的運作。「處理數據分析的解難過程中充滿挑戰，又非常有趣，遇上疑問時同事們一步一步助我釐清問題，我很享受整個學習過程。由於日常學習與資訊科技關連不大，平日未有機會接觸到這方面的專業知識和技能，是次經驗讓我了解學習新技能的重要性。」

Cityray董事司徒敬文表示，希望實習生透過職場體驗學習解難思維。「職場上不時遇上困難，考驗員工主動尋求解決方法，我相信青年人在校園生活會較少遇到相關經歷。我們會引導他們從不同角度思考，去拆解難題，而非直接給予答案。」他認為「實習計劃」可締造三贏成果：「除了讓實習生掌握行業的基礎知識，發掘興趣和潛能，僱主亦可透過計劃培育人才，吸引更多年輕人投身科技行業，而公司同事在教導實習生的互動過程中，也有助他們自我提升，增加歸屬感。」

ERB青年培訓課程 專業技能開創事業發展

僱員再培訓局（ERB）為青年人開辦專設課程，包括「青年培育計劃」課程及青年特色課程，涵蓋資訊及通訊科技、影藝文化、設計、教育康體、美容及飲食等多個行業範疇，切合他們的培訓及事業發展需要。「青年培育計劃」課程為全日制就業掛鈎課程，提供職業技能培訓及就業跟進服務；而青年特色課程則包括全日制就業掛鈎課程及兼讀制課程，為學員提供多元化培訓選擇及構建進修階梯。

ERB亦提供多元化的支援服務，包括舉辦學校職業講座、企業探訪、實習及體驗活動等，協助青年人掌握職場實況，規劃未來發展路。更多ERB青年培訓課程及活動，請瀏覽ERB網站 www.erb.org。

（特約）