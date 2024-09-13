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全妹返鄉｜全紅嬋離家2年回湛江老家被逼爆　 大疊現金孝敬祖母

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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全紅嬋衣錦還鄉。

【全紅嬋/巴黎奧運/跳水/國家隊/運動員/奧運金牌/水花消失術】近日，中國跳水小天后全紅嬋在巴黎奧運會奪得兩金後，於（12日）回到湛江市麻章鎮邁合村的老家探望久別的家人，她回家後先擁抱祖父母，其後一舉動引起了網民的讚譽，大家紛紛稱讚她的孝順行為。

最新影片︰

童學園
校長專訪｜保良局蔡繼有校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

全紅嬋｜大量村民迫爆家門

據內媒報道，全紅嬋中午回到邁合村，距離她上次回家已有兩年之隔。全紅嬋當日乘坐的巴士抵達家門口時，立刻吸引了大量村民和遊客前來圍觀，門外擠得水洩不通。全紅嬋的父親全文茂第一個下車，幫女兒搬行李，大哥全進華急不及待出來迎接妹妹，場面溫馨感人。

巴黎奧運｜全紅嬋金牌背後的心酸童年　日練跳水300次沒去過遊樂園

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全紅嬋｜昔日農村姑娘蛻變時尚少女
全紅嬋當日一身時尚服飾打扮︰這個Miu Miu斜孭手袋價值約2.7萬元，並備有黑色及石南木色。LOUIS VUITTON烏龜形小型收納包是最新推出，每個價值$7,850元，而該款只有兩隻顏色；至於拼牛仔布運動鞋價值$10,600元，行頭一共總值約5.3萬元。年邁的祖父母看著孫女歸來充滿了笑容，特別是爺爺全國桐，兩年沒見孫女開心得合不攏嘴。影片可見，全紅嬋在擁抱祖父母後，立即從外套袋拿出一疊現金，親手遞給祖母表達了她的孝心。

巴黎奧運｜17歲全紅嬋獲郭晶晶收為契女　身世悲慘用跳水獎金為癲癇母治病

全紅嬋｜網民讚孝順寶寶
網民們對全紅嬋這一舉動表示讚賞，「好孝順的小寶貝」，認為她在17歲的年紀能夠如此懂事，實在難能可貴。有網友指出，「廣東人出門家人給紅包，回來給家人錢用」，全紅嬋正是傳承了這一美德。

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運動員 跳水 LOUIS VUITTON 奧運會 湛江 中國

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