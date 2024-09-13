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現代醫學生丨讀醫讀法律不再是社會唯一好出路　許嫣盛讚現代醫學生：個個身懷絕技

醫健人物

發布時間： 49 分鐘前

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許嫣盛讚現代醫學生表現卓越。

【醫生／醫科生／讀醫／AI】最近社交媒體有一個短視頻，題為「第一天在港大醫科上學遇到的人」，作者驚覺同學們都身懷絕技，包括：超級狀元兼作家兼歌手、專業演講者兼模特兒兼名牌大學碩士；也有網紅、商業奇才、電腦程式設計者、坐擁百萬粉絲的溫習達人等。許多朋友看到這個片段後，都吃驚向我詢問：「現在的醫學生都是如此厲害的嗎？」

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Sick問識答｜女士年過30難生育？ 醫生拆解雪卵迷思＋8招養卵

我告訴他們：「是的！」由於我這些年來都積極參與校友會的醫生和醫學生活動，所以每年都認識新的醫學生，親眼目睹年輕人的「進化」。片中的醫學生我都認識兩個，他們不但會讀書、多才多藝，而且還很乖、很成熟，謙虛大方，朝氣勃勃。而且，他們未必是來自「贏在起跑綫」的家庭，成功不需靠父幹。

比較起來，二十多年前我進入醫學院的時候，簡直是「一嚿飯」。但是新一代的先天條件和資源環境愈來愈豐富，不是應該青出於藍的嗎？

前兩天，跟同屆的同學談起，根據人工智能的發展速度，很快可以取替我們這些醫生的工作，可能還比我們更精準、更安全、情緒更穩定；我們實在不能想像，未來的醫生將會擔任一個怎樣的角色呢？

今年的狀元，也是前仆後繼地奔入醫學院，對此我雖然困惑，但亦相信年輕又聰明的他們，一定能夠在AI的世界中，找到自己的位置和價值。他們不會被AI取代，反而會很有技巧地利用Al，協助他們做得更好。

現今世代跟我們以前不同，讀醫、讀法律早已不是社會唯一的最好出路；讀了醫科也不一定要做醫生。但讀醫學院有一個好處，那就是在臥虎藏龍的校院中，見識到出類拔萃的同學，擴闊眼界，明白「天外有天、人上有人」，以後不再驕傲自滿、故步自封。

全文刊於《經濟日報》，原題為「現代醫學生

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撰文 : 許嫣 病理科醫生

醫生 人工智能 香港大學

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