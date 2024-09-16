痛愛完成式丨《死侍》太太新戲美國開畫冠軍　碧琪麗芙莉從家暴探討兩性關係

▲ 碧琪麗芙莉在戲中飾演童年時遭受創傷的莉莉，定居波士頓且開設花店開始新生活。

人生在世遇上最愛當然好，但若然最愛那位亦是對自己構成最大傷害的那位，又該進還是退？要努力維持關係，還是勇敢灑脫放下？

性感女神碧琪麗芙莉（Blake Lively）聯同混血型男積斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）虐心演繹改編自作家柯琳胡佛（Colleen Hoover）小說《以我們告終》（It Ends With Us）的電影《痛愛完成式》（It Ends With Us），與觀眾一同探討情愛關係當中的苦與樂。

《痛愛完成式》在美國的票房表現出色，榮登美國開畫冠軍，於香港進行的優先放映場，更是引起觀眾的強烈共鳴，不少女性觀眾更是忍不住流下淚水。

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▲ 《痛愛完成式》由碧琪麗芙莉與積斯汀巴爾多尼主演。

電影講述莉莉（碧琪麗芙莉飾）勇敢地克服了童年時所遭受的創傷，並決定隻身搬到波士頓定居，實現夢想開設花店展開新生活。一次偶然機會下，她邂逅了高富帥神經外科醫生萊奧（積斯汀巴爾多尼飾），兩人火速陷入熱戀。

好景不常，萊奧的性格缺陷逐漸浮現，更勾起莉莉童年時在原生家庭所經歷的痛苦回憶。此時，莉莉的青梅竹馬兼初戀情人阿特拉斯（班頓史倫拿 飾演）卻突然出現，到底會如何影響莉莉和萊奧之間本已岌岌可危的關係？最揪心的三人行愛情拉鋸戰，莉莉又會如何作出抉擇？

望觀眾從中得到救贖

電影由《花邊教主》（Gossip Girl）、《奪命狂鯊》（The Shallows）、《小心幫忙》（A Simple Favor）性感女神碧琪麗芙莉（Blake Lively）領銜主演及監製。碧琪麗芙莉接受電影宣傳訪問時表示︰「當我睇過劇本後，我已經愛上莉莉這個角色，我渴望演繹她的故事，因為我覺得有多種不同的方式去演繹她，莉莉在戲中並不脆弱，而是一個強大且充滿力量的女性。」

碧琪麗芙莉又認為這部電影的美妙之處在於故事當中包含了人的不同情感，有如人生閱歷萬花筒。她希望藉着《痛愛完成式》幫助人們減輕孤獨感，透過故事感受莉莉既堅強又脆弱的性格，並從迷失中找到救贖。

▲ 《痛愛完成式》由碧琪麗芙莉與積斯汀巴爾多尼主演。

積斯汀巴爾多尼自導自演

而混血型男積斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）亦有份自導自演。當他的製作公司Wayfarer於2019年購入《以我們告終》（It Ends With Us）的改編權後，即找來《解憂計情車》的編劇姬斯蒂荷爾（Christy Hall）擔任《痛愛完成式》的編劇負責電影的改編工作。

積斯汀決定以碧琪麗芙莉擔綱主演，他接受傳媒訪問時表示︰「我覺得她會成為一個出色的莉莉，而我們洽談大約三小時後，我真覺得你碧琪就是莉莉，因此我希望她能答應出演。」最終碧琪除了出演女主角外，更成為本片的監製。

▲ 《痛愛完成式》由混血型男積斯汀巴爾多尼自導自演，並邀得《解憂計情車》編劇姬斯蒂荷爾負責改編工作。

改編自小說《以我們告終》

《痛愛完成式》（It Ends With Us）改編自作家柯琳胡佛（Colleen Hoover）同名小說《以我們告終》（It Ends With Us）。主演電影的碧琪麗芙莉形容︰「柯琳胡佛的著作為讀者發聲，她的文字引起他人共鳴，她的敘事方式吸引了很多讀者。」

碧琪麗芙莉續指︰「早在《以我們告終》獲得商業成就前，就已萌生將作品搬上銀幕的計劃。」而導演兼男主角積斯汀巴爾多尼就表示︰「當我讀這本小說時就發覺，它不僅是一個浪漫故事，同時亦是訴說人生經驗和體驗的作品。」

▲ 賴恩雷諾士日前出席《痛愛完成式》的首映禮，身體力行支持老婆碧琪麗芙莉。

《以我們告終》在《紐約時報》暢銷書排行榜上停留了長達140週之久，銷量接近1000萬本。

而柯琳胡佛就成為目前美國最當紅暢銷作家，續作〈It Starts With Us〉也成為出版商Simon & Schuster史上預訂數量最多的書籍，由此可見其作品的受歡迎程度。

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