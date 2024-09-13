不明病毒丨印度爆發「不明病毒」8天內至少奪15人性命　患者身亡前現1明顯病徵

▲ 印度爆發「不明病毒」8天內至少奪15人性命，患者身亡前現1明顯病徵。

【印度／不明病毒／發燒／傳染病】印度西部近期出現不明疾病，單單8天已有15人染病身亡，而死者身故前均有發燒症狀。據了解，當局衛生部門已排除H1N1、豬流感、克里米亞-剛果出血性熱（CCHF）、瘧疾、登革熱等疾病的可能性，並表示已採取行動，同時加強審視大眾健康狀況。

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根據外媒報道，印度西部古吉拉特邦（Gujart）的卡奇地區（Kutch），過去8天已有15人在感染不明疾病後，離奇發燒並導致死亡。據了解，不明疾病在9月3日至7日造成了至少10人死亡，其中包括多名兒童，當地政府一度誤以為是肺炎所致。不久後，這一疾病又導致當地至少5人死亡。

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印度官員Amit Arora透露，目前當局已將其中11名死者的血液樣本送到國家病毒學研究所進行多種病原體的檢測，以找出幾名患者的死亡原因。

結果預計會在未來1、2天出爐，我們到時候就會知道這幾名死者的死因是否源於一種已知的病毒，或是新病毒。

Amit Arora進一步指出，目前的檢測結果已排除H1N1、豬流感、克里米亞-剛果出血性熱（CCHF）、瘧疾、登革熱等疾病的可能性，而且衛生部門也已排除傳染病爆發的可能性。

報道稱，發燒病例不斷增加的同時，當地亦正值暴雨洪水的來臨，官員因此對不明疾病更感到擔憂，並表示當局將立即採取行動，視察受影響地區，並評估民眾的健康狀況。

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