鄭中基事件丨 Ronald開直播交代將往美國戒酒　鄭中基預告將回歸：之後會再返嚟嘅

▲ 鄭中基預告將回歸！

【鄭中基 / 余思敏 / 何慶湘】鄭中基（Ronald）上月宣布與與經理人何慶湘終止合作，更指對方「工作及道德操守有問題」，其後Ronald突然撰長文自爆患抑鬱症兼酗酒。

日前，Ronald的網上頻道「機動電視台RTV」預告推出新片，及至昨晚（9月12日）頻道播出新片。

身為主持人的Ronald讀出網民的投稿，只見他精神不錯兼神態自若，分享投稿時表情多多，講「鬼故」時又扮出驚嚇表情，繼續其鬼馬作風。

鄭中基事件丨Ronald預告機動電視台明天出新片 鄭中基：我哋返嚟啦！

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鄭中基事件丨Ronald：我就會去美國

至直播尾段Ronald即一臉正經交代去向：「好啦，嚟到最後呢，我都好想多謝大家嘅一路支持啦。嚟緊九月高雄演唱會之後呢，我就將會暫時休息一段時間。喺我聲明度，大家都知道㗎啦，我就會去美國，去一個戒酒嘅療程啦，咁跟住我就會休息。咁個Channel就會暫時由其他同事繼續營運住先嘅。」

不過Ronald預告將會回歸：「大家放心，我之後會再返嚟嘅。除咗匪夷所思之外，會仲有其他嘅創作節目畀大家睇。希望大家喺呢段時間入面，可以繼續支持Channel同埋我咁多位同事，同埋我哋啲成員。我哋嚟緊再見。拜拜！」

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