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高膽固醇｜因擔心副作用拒服膽固醇藥　反令心腦血管病風險大增

醫健人物

發布時間： 38 分鐘前

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不少長期病患者，對於服藥總有抗拒，以糖尿病為例，患者不僅需要控制血糖，還需關注膽固醇水平，以免出現高膽固醇與高血糖「夾擊」，增加患上心腦血管病的風險。有專科醫生提醒，患者不應因擔心副作用而抗拒服藥，以免令自已陷入危機而不自知。

拒服膽固醇藥 心血管堵塞無先兆

曾有一名五十二歲、患糖尿病十多年、有吸煙習慣的男士，雖然願意服用糖尿病藥物及降血壓藥物，但因擔心降膽固醇藥物的副作用而抗拒服藥。事實上，病情背景反映他屬心腦血管病的高風險人士，抗拒服食降膽固醇藥物與埋下計時炸彈無異。結果，早年接受心臟檢查後，便發現他其中兩條心血管已經明顯堵塞，需接受「通波仔」手術，但此前他是絲毫沒有察覺任何病徵。

內分泌及糖尿科專科張偉成醫生解釋，糖尿病本身可以破壞大血管，引致中風及心臟病等心腦血管病，而膽固醇亦與大血管病變有關：「糖尿病會增加患者中風及患上心臟病的機會達2至4倍，如果再加上膽固醇問題，患病風險會再提升一倍，而且膽固醇水平愈高，風險就愈大，因此透過藥物來控制膽固醇是有其必要性。」

降膽固醇藥物 副作用遠非想像中劇烈

不少患者就像上文提及的個案一樣，由於擔心藥物副作用而抗拒服食降膽固醇的藥物。然而，張醫生指出，降膽固醇藥物的副作用通常並不像我們想像的那麼嚴重。以常見的他汀類藥物為例，肌肉痛和肝酵素上升是一些可能出現的副作用，前者的風險大約在5%至10%，後者則約為3%，不過這些問題通常可以透過調整藥物劑量或轉換藥物來解決。

至於一些患者擔心服用他汀類藥物會導致腦退化症，亦已有多項研究排除了這個可能性。張醫生進一步解釋：「明白很多患者都會擔心藥物的成效與副作用，例如坊間一直有說他汀類藥物會導致糖尿病，對此醫學界有多個大型研究，均發現服用他汀類藥物並不會大幅提升糖尿病風險。數據顯示，在255名服用他汀類藥物4年以上人士中，才出現1宗糖尿病個案，但同時間卻可預防5.4宗心腦血管病個案，顯示藥物的好處絕對超過副作用。」

事實上他汀類藥物可以有效地降低血脂水平，減少心臟病和中風的風險，即使有所疑慮，在任何決定前也應該與主診醫生商討，從治療的不同方案中，平衡成效與副作用，選擇最合適的方案。

每降1度壞膽固醇 減21%風險

根據美國糖尿病協會（ADA）的建議，年齡介於40至75歲之間的二型糖尿病患者，應該將膽固醇中的「壞」膽固醇保持在1.8 mmol/L以下。然而，現實中有許多糖尿病患者的膽固醇水平遠高於這個標準。即使通過改善生活習慣，例如控制飲食和減重，仍然難以達到目標。對於這些患者來說，服用他汀類藥物便顯得非常重要。

「中強度的他汀類膽固醇藥物可以降低30%至40%的『壞』膽固醇，而高強度的更可減少50%。」張醫生表示，有研究指，每降低1 mmol/L的「壞」膽固醇，可以同時減少21%心腦血管病的風險，而且就算膽固醇水平本為「合格」的患者，亦同樣有效，「故此不管糖尿病患者的情況如何，均建議服用中強度的他汀類藥物，有效地降低膽固醇水平，保障心臟血管」。

內分泌及糖尿科專科 張偉成醫生

撰文 : 張偉成 內分泌及糖尿科專科醫生

欄名 : 健康專家專欄

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