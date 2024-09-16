《有詭難言》改編自丹麥恐怖神作　《思‧裂》占士麥艾禾再展瘋癲演技

▲ 占士麥艾禾及其妻子（艾琳佛朗西絲）在戲中不斷表現出瘋狂演技和笑容，為入場觀眾增添不少恐怖詭異的氣氛。

我們從小到大都會聽過長輩講過「不要隨便跟陌生人搭訕」的教誨，更何況是人在異鄉呢！

電影《有詭難言》（Speak No Evil）中，一個美國家庭就沒有以上防範意識，在外地結識一個詭異的英國家庭，並受邀到家作客，他們將逐漸墜入可怕的心理夢魘兼殺機重重的困境，為求生存，三人只好拋下所有禮儀文明奮力一搏。

▲ 道頓一家表面友善，內裏則神秘恐怖莫測，聾啞兒子更隱藏着家庭的天大秘密。

電影講述來自美國的道頓夫婦㩦同女兒度假出遊，沿途結識了一個都是「一家三口」來自英國的家庭。老公帕德（占士麥艾禾 飾）健碩俊朗魅力不凡，最愛談笑風生，兩家一見如故，很快變得熟稔，女兒跟對方的兒子終日玩在一起。

帕德邀請對方一家前往他們的莊園度過周末，體驗英式生活。然而，待一切安頓好後，帕德一家終於露出狐狸尾巴，這個看似夢幻的假期逐漸變成一場可怕的心理夢魘，殺機重重。道頓夫婦及其女兒不得不面對一系列無法預料且驚心動魄的經歷，他們最終又能否安然逃出生天？

▲ 戲中道頓家的聾啞兒子由新進演員Dan Hough所飾演。

瘋狂演技增添詭異氣氛

《有詭難言》由英國金像獎得主，人氣型男占士麥艾禾（James McAvoy）瞓身領銜主演，他過去曾以《變種特攻》（X-Men）系列電影中的X教授和《思・裂》（Split）中擁有多種人格的Kevin展現其精湛出色的演技，為影迷留下深刻的印象。

在《有詭難言》中，麥艾禾飾演一位迷人且神秘的莊園男主人帕德，他表面熱情好客，實則隱藏着不可告人的黑暗秘密。電影的預告片中，麥艾禾展現出有如《思．裂》（Split）中人格分裂般的瘋狂演技和笑容，為入場觀眾增添不少恐怖詭異的氣氛。

▲ 《有詭難言》改編自2022 年轟動一時的丹麥恐怖神作《非禮勿言》，並由占士華堅斯任編劇兼導演。

對人性細膩的刻畫

與麥艾禾拍檔主演的還有曾參演《未來戰士︰黑暗命運》（Terminator︰ Dark Fate）的麥肯絲戴維絲 （Mackenzie Davis）、和《無聲絕境2》（A Quiet Place Part 2）史考特麥奈利（Scoot McNairy），他們分別飾演來自美國的道頓夫婦，帶着11歲的女兒（威斯特萊弗勒 飾）接受帕德及其妻子（艾琳佛朗西絲 飾）連同其隱藏天大秘密的聾啞兒子（Dan Hough飾），一同共度周末假期。

麥艾禾、戴維絲和麥奈利等一眾實力派演員的精湛演技更是對人性深層的黑暗面有着細膩的刻畫，為整齣電影增添了豐富的層次和震撼的觀影體驗。

▲ 麥肯絲戴維絲、和史考特麥奈利分別飾演來自美國的道頓夫婦。

改編丹麥恐怖片

《有詭難言》（Speak No Evil） 改編自2022 年轟動一時的丹麥恐怖神作《非禮勿言》（Gaesterne），是驚嚇片巨匠Jason Blum主理Blumhouse製作公司繼《隱形客》（The Invisible Man）後最「心」藏不露的驚慄懸疑力作。

編劇兼導演是占士華堅斯 （James Watkins）過去曾執導《獵人遊戲》（Eden Lake）和《顫慄黑影》（The Woman in Black）等驚慄電影。今次再加上麥艾禾凶神惡煞地主持一場驚心動魄的貓捉老鼠大戰，令觀眾不嚇破膽。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5