正能量丨香港星巴克設首間社區共融分店 助年青人體驗業務流程發展技能

▲ 香港及澳門星巴克總經理陳健倫（Alan）與其中一位星巴克社會共融計劃學員黃耀正（阿正）分享參與計劃的細節和心得。(彭大偉攝)

香港作為一個擁有700萬人口的城市，社會上總會有不同的特定社群在生活或個人發展上需要得到更多協助。星巴克作為香港無人不知的咖啡連鎖品牌除了生意業務外，亦不忘回饋社會。

7月於灣仔東亞大樓開設首間社區共融分店，並與非牟利機構 JA 香港和本港最大的職業專才教育機構VTC酒店及旅遊學科合作，於這間與別不同的第三生活空間為青少年提供更加豐富的發展體驗。

▲ 香港首間星巴克社區共融分店於7月正式開幕。(星巴克提供)

社區共融分店是星巴克發起的全球性計劃，截至目前為止，星巴克已在亞太地區開設50多間社區共融分店，遍及香港、印度、印尼、馬來西亞、韓國、菲律賓、台灣、泰國和越南等地。不同地區的社區共融分店都有各自不同的主題，部分地區設有手語分店，為聽障社群提供就業發展機會，同時亦喚起社區對聾啞人士的關注。而印度和沙地阿拉伯等地則開設由女性經營的分店，為女性提供就業機會並推廣多元文化共融的工作環境。星巴克希望藉着社區共融分店計劃，以協助世界各地的特定社群融入社區。

以年輕人作社區共融對象

而香港星巴克就以年輕人作為社區共融分店的主題對象。香港及澳門星巴克總經理陳健倫（Alan）指出︰「香港經常有不同幫助弱勢社群的計劃，但對象大多都只關注殘疾人士、少數族裔或老人家等群組，而年輕人似乎被社會所忽略，難有向上流動的機會，因此我們必須提供資源，幫助本地年輕人發展。」

其次，香港星巴克現時約有二千多個夥伴（員工），當中近九成都是年輕人，Alan認為星巴克向來與年輕人的關係相當密切，彼此間的合作是星巴克得心應手的強項。

▲ Alan指出香港年輕人似乎被社會所忽略，因此社區共融計劃選定以年輕人為目標，幫助他們發展。(彭大偉攝)

香港星巴克選定以年輕人作為社區共融分店的主題後，自6月起已經跟青年成就香港部（JA HK）和職業訓練局（VTC）定立一年的活動計劃。星巴克除了提供場地之外，更邀得十多位星巴克專業咖啡師到社區共融分店與學員進行不同的活動和交流，如向學員提供咖啡師的職業培訓，教授調製咖啡的技巧，又會分享他們多年作為咖啡師的工作經驗和心得，藉着職場上的故事，讓有志於從事咖啡行業或飲食業的學員能更深入了解行業的實際營運情況。

另外，時下社會上存有不少令人關切的議題，如人口老齡化、可持續發展和垃圾處置等，「JA創新營」就希望學員能夠透過科技去思考出方法來協助社會長遠且有效地解決以上問題，星巴克又會將分店部分營業額捐贈予JA用作支援年輕人的營運經費。

計劃有助學員投身職場

黃耀正（阿正）是社區共融計劃的其中一位學員，今年年初，青年成就香港部（JA HK）到過阿正的學校宣傳社區共融計劃，但當日他未有返學，對咖啡有着濃厚興趣的他是透過同學和老師轉告才得悉計劃，他亦對此深感幸運︰「這個計劃相當熱門，吸引了不少同學爭相報名參與，幸得老師為我報名留位，才有機會參與其中。」咖啡可謂圍繞他目前的人生。

▲ 黃耀正（阿正）認為計劃對他畢業後成為一位專業咖啡師有一定的幫助。(彭大偉攝)

日常生活中，他每日返學前都會光顧星巴克買咖啡，而當問到其理想職業時，他希望畢業後能成為一位咖啡師︰「因為我自己不太喜歡坐在辦公室全日對住電腦工作。」阿正又指經常聽到不少人認為興趣不能當成職業去發展，但他希望透過成為咖啡師去否定這個說法。

阿正參與社區共融計劃前，認為活動純粹讓學員體驗沖一杯咖啡，但原來活動比他想像中來得更為深入，他能夠更細緻地了解不同咖啡種類的調製過程等。活動後對他日後成為一位咖啡師有頗大裨益︰「活動讓我提前熟悉咖啡店的業務流程，咖啡師與同事和顧客之間的溝通方式。」平時作為咖啡店客人的阿正又希望透過計劃在未來的活動中，能設身處地學會作為一個咖啡師的待客之道。

社區共融計劃自開始以來都得到學員正面的反響，Alan曾收過不少學員的意見指，整個計劃的活動都為他們帶來意想不到的感覺︰「學員事前未曾預料到一間咖啡店可以如此專業和有趣，而且他們在過程中可以認識到上千種咖啡的種類，藉此擴闊對咖啡的認知。」

另一方面，Alan認為社區共融計劃有需要加大宣傳的力度，希望藉着傳媒的渠道向更多香港人，尤其是年輕人宣揚星巴克香港社區共融分店的計劃，並不斷會有不同活動計劃去幫助他們在社會上的發展。

▲ 店內牆身畫有大量由本地藝術家聯同一眾學員合力創作的璧畫。(星巴克提供)

設展覽廳回饋市民

社區共融分店除了服務年輕人外，更不忘回饋香港市民。位於灣仔東亞大樓的星巴克社會共融分店共劃分為三層，除了用作舉辦活動或培訓學員的三樓和招呼顧客做生意的二樓之外，最底一層竟設有一個以咖啡為主題的展覽廳。

Alan透露展覽廳現已完成裝修，並即將對外開放，展品的詳細資料仍有待更新︰「整個展區會介紹咖啡行業從種植咖啡豆、去殼、炒豆直到調製成咖啡的整個流程，甚至連咖啡的起源都會一一向公眾介紹。」希望藉着咖啡展覽廳令公眾除了飲咖啡之外，都可以更深入了解咖啡的知識。

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未來有意擴闊計劃

對於星巴克香港的社區共融計劃的未來發展大計，Alan表示將抱持開放的態度進行發展︰「以年輕人作為社區共融分店的主題的星巴克分店在全球分店而言，實屬少數，因此仍處於摸索階段。」

Alan認為目前計劃的活動都是核心項目，他們甚至希望未來能夠增加計劃的活動項目︰「我們可先從增加合作夥伴做起，我相信香港不少青少年志願機構都希望參與其中。」他又認為活動的形式可跟從時代步伐的改變去進行革新，為年輕人帶來創新且有助於他們發展的活動。

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