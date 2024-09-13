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舒適堡結業｜江玉歡質疑「Healthy」想與舒適堡劃清界線　簽同意書或影響民事索償

社會

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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（資料圖片）

舒適堡上周五宣布全線暫停結業，新品牌「Healthy」昨（13日）接手，並於灣仔等部分分店向舊會員提供服務。新公司向舒適堡的舊顧客提供同意書，列明將原定合約或協議，提供剩餘服務而毋須另付或加付費用，亦提到沒有向客戶提供剩餘服務的義務。立法會議員江玉歡今早（13日）在電台節目表示，簽署同意書可能被視為沒有損失，日後有機會影響民事賠償。

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江玉歡表示，查閱有關同意書後，認為有不少疑點，包括不知道「Healthy」的公司全名及背景，「連你公司名都唔知，點知你health唔healthy」，會員無法評估風險，評估其是否有足夠財力繼續經營。她提醒，舒適堡會員有權查詢更多資料才簽同意書，又指同意書性質是由顧客單方面提交的申請，顧客不知道是否等於日後要簽署「Healthy」擬定的合約，認為安排不妥當。

江玉歡又質疑，為何會有公司在願意幫舒適堡提供剩餘服務而毋須收費，「冇理由有咁大隻蛤乸隨街跳」，加上同意書列明「Healthy」沒有向客戶提供剩餘服務的義務，江玉歡認為其意思為「乜都唔關我事」，覺得「Healthy」想與舒適堡劃清界線，呼籲舊顧客向「Healthy」詢問更多資料，了解清楚才簽署。

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