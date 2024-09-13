大馬女神｜靠箍牙變「大馬女神」？林明禎10年前舊照曝光　網民直呼：唔認得

▲ 靠箍牙變「大馬女神」？林明禎10年前舊照曝光，網民直呼：唔認得。

【林明禎／大馬女神／箍牙／矯齒／舊照／高顔值】來自馬來西亞34歲林明禎早前被爆於歐洲與MIRROR成員呂爵安（Edan）撐枱腳傳出緋聞，引起熱議。而擁有天使面孔、魔鬼身材的林明禎，10年前舊照再次出土，原來變「大馬女神」全靠箍牙？

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大馬女神｜10年前未箍牙舊照曝光

林明禎早前在社交平台公開自己的「黑歷史」，晒出自己10年前的舊照，並寫道：「Omg綁牙前的自己2014。」相中身穿貼身白色背心的林明禎，回眸對住鏡頭甜笑，雖然一雙大眼一樣電力十足，但未箍牙的她上排牙齒略為突出，臉型也有少少差別，與現時的精緻模樣稍有出入。

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林明禎的舊照曝光後，引起大量網民熱議，不少網民紛紛直呼「唔認得」，「嘩這真的是你嗎」、「認不出了，變好多！」、「果然箍牙會令人的樣子變好多，連臉型都變好看了」、「現在樣子變漂亮了好多，不過身材倒是一如既往地好」，不過亦有粉絲大讚女神箍牙前後一樣可愛。

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箍牙3大注意事項

遇上牙齒問題影響生活及外觀，想尋求牙醫協助或進行箍牙療程，建議先了解清楚必要性及相關程序，消委會之前就曾對箍牙作出3大建議事項：

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1.了解牙醫參與程度

即使箍牙療程聲稱有本港註冊牙醫參與，需要了解其參與程度，如是否只提供前期牙科檢查，抑或整個療程都有參與，包括制定矯齒方案、提供定期覆診及實體跟進等。

2.牙齒健康狀況欠佳應先處理問題

佩戴牙箍會阻礙清潔口腔，牙齒或牙肉健康欠佳的人士例如有蛀牙、牙髓病及牙周病，或有未妥善控制的糖尿病等，必須先處理好才進行療程。

3.完成療程後持續佩戴固定器

箍牙人士在療程完結後的半年至1年需全程持續佩戴固定器，其後再按情況調節佩戴密度；若療程完結後完全不戴固定器，牙齒定必移位。因此，若希望在療程後維持良好的矯齒效果，便需遵照牙醫指示佩戴固定器。

同場加映：林明禎靠良好運動習慣維持身材

擁有32E豐滿上圍和22吋纖瘦黃蜂腰的林明禎有「真人版娜美」的封號，她曾經公開體重，指人生從未試過超過45KG。她還大方分享減肥心得，靠5招貼地秘訣維持體重，而且瘦身不瘦胸。

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同場加映：凍齡女神｜「大馬女神」林明禎三弟結婚全家高顔值力證超強基因 58歲凍齡媽媽旗袍look成焦點

早前林明禎在IG個人專頁分享三弟AK結婚的喜訊，她榮升為二姑奶，並表示，「從小抱在懷裡把屎把尿的大寶弟，真的長大了」。

此外，榮升做奶奶的58歲林媽媽更搶盡風頭。當日林明禎親自為媽媽化妝打扮，林媽媽容貌凍齡，身穿紅色開胸設計的旗袍，曼妙身材表露無遺；當林媽媽喝新抱茶時，笑顔與林明禎一樣甜美，餅印樣力證超强美女基因。

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除了媽媽保養得宜，胞姊林詩枝（Brandy）與林明禎一樣擁有超誘人身材。Brandy更是大馬選美亞軍出身，是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人。她下嫁身家超過20億港元的姓大馬富商，雖已榮升人母，但樣貌及身材依舊在線。

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