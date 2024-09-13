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新手媽媽｜連詩雅精神飽滿分享3款坐月湯水　提醒剖腹產初期勿進食呢類食物

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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新手媽媽對連詩雅的坐月食譜分享，是否很有共鳴呢？

【新手媽媽/連詩雅/全人奶/母乳/坐月/飲食禁忌】長腿歌手連詩雅（Shiga）自今年7月誕下愛女陳星頤（Camila）後，便有女萬事足，除了經常分享愛女的可愛照片外，亦不時拍片分享新手媽媽的感受和處境，繼早前上載人奶「打爆」雪櫃的照片，Shiga最新「小紅書」影片就跟大家分享坐月湯水食譜，又講述剖腹產初期飲食禁忌，原本只是「開心Share」，卻有網民不留情面揶揄她！

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連詩雅坐月｜氣息極好分享坐月湯水

在影片中，可以見到產後大約兩個月的Shiga氣息很好，精神非常飽滿，她首先跟網民打招呼，並說：「剛剛出月子，我作為一個新手媽媽，分享剛剛生完BB在飲食上要注意的事項和我喝的湯水食譜。」

連詩雅坐月｜提剖腹產初期勿進食豬腳薑

她指自己是開刀產女，所以生完初期要謹記一點，就是對傷口有影響的食物都不可以吃，例如牛或海鮮，Shiga又叫各位新手媽媽特別注意一點，就是開完刀初期是不能吃薑的：

有些人會誤會，生完BB最好吃豬腳薑，但千萬別這麼快吃，大概要過一兩個星期左右，表面傷口差不多恢復，才可以吃！

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Shiga坦言，產後首周能夠吃的食物種類都比較少，正餐主要吃豬肉、菜心和節瓜這些屬性比較平和，湯水方面，生完BB第一個星期主要喝一些清惡露和通乳腺的湯水為主，並分享了3款湯水的食譜。

連詩雅坐月食譜｜1. 清惡露健脾湯水—丹心煲瘦肉

  • 材料：
  • 丹心（二兩，分三次煲）、瘦肉適量（三碗水煲成一碗水）

連詩雅坐月食譜｜2. 清惡露湯水—益母草煲瘦肉

  • 材料：
  • 益母草、瘦肉、南棗（益母草比較苦，可以加南棗）

連詩雅坐月食譜｜3. 通乳腺湯水—通草煲瘦肉

  • 材料：
  • 通草、瘦肉、南棗（1又3份1碗水煲1.5小時）

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連詩雅坐月｜開心分享卻無辜被網民揶揄

Shiga還分享了自己的飲用習慣：「建議媽媽們中午飲清惡露的湯，晚上喝通乳腺的湯。」連喝3天就可以，並特別提醒母乳媽媽：「在乳腺還沒有通順之前，千萬不要飲魚湯、吃木瓜、牛奶、花膠和豬腳這些催乳或膠質食物，否則很容易塞乳腺，塞了會發炎，雖然我未有試過，但聽媽媽說非常非常痛。」

雖然Shiga只是以新手媽媽的身份跟大家分享，但卻有網民不留情面留言：「才生第一胎，搞到很有經驗一樣。」不過仍有很多網民表示喜歡她的分享，覺得她很真誠，又大讚Shiga產後狀態非常好！

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新手爸媽 產前產後 連詩雅 爸媽心聲 食譜

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