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親子自助餐｜荃灣悅品酒店自助餐低至3折優惠　$136起歎鱈場蟹腳/生蠔/波士頓龍蝦

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

荃灣悅品酒店自助餐低至3折優惠，$136起歎鱈場蟹腳、生蠔、波士頓龍蝦。

【荃灣悅品酒店/自助餐/Buffet/酒店/自助餐優惠/買一送一/美食優惠】放假一家大細去邊好？自助餐是個不錯的選擇。荃灣悅品酒店The Platter推出全新「蟹逅之夜 • 自助晚餐」，現時更有3折優惠，人均$207起歎鱈場蟹腳、麵包蟹、生蠔、焗芝士波士頓龍蝦，每位奉送大閘蟹一隻，成人、小童、長者均有優惠，今日（13）中午12時於KKday開搶，即睇詳情！

9月生日優惠｜9月60大生日好去處優惠　免費自助餐/迪士尼門票/送戲飛

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荃灣悅品酒店自助餐3折優惠

荃灣悅品酒店The Platter「蟹逅之夜 • 自助晚餐」精選美食包括鱈場蟹腳、麵包蟹、焗芝士波士頓龍蝦、燒原條穀飼肉眼扒、新加坡胡椒蟹、避風塘炒蟹、芝士海鮮焗釀蟹蓋等，亦有大人、小朋友都喜愛的Häagen Dazs雪糕，每位更奉送大閘蟹一隻。

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The Platter另設有「和風•韓流•滋味」自助午餐，供應多款冰鎮海鮮、什錦剌身，熱葷有日式醬燒牛肋骨肉、清酒煮海蜆、韓式鮮人參雞湯、韓式春川炒雞等，還有日式紅豆和果子、京都綠茶卷、朱古力噴泉、Häagen-Dazs雪糕等甜品。

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COZi Lounge「榴槤芒返 ．蠔情尊貴」下午茶供應新鮮生蠔配海鮮醬、脆炸吉列蠔配他他汁、香脆鮮蝦長春卷配香芒沙沙。甜品有香芒蟹肉忌廉筒、榴槤慕絲蛋糕、烏龍茶蜜桃杯、榴槤芝士撻、綠茶芭芙，包即磨咖啡或紅茶或氣泡酒2杯。

荃灣悅品酒店自助餐優惠詳情
預訂日期：9月13日12:00至9月19日23:59
用餐日期：9月14日至10月27日
地址：香港葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層The Platter

【3折】蟹逅之夜 • 自助晚餐（2位起）
用餐時間：18:00 – 21:30
適用日子：星期六日及公眾假期
優惠價：
成人$228/位，小童（3–11歲）$156/位，長者（65歲）$200/位
（原價 成人$625/位，小童$427/位，長者$548/位）

預定網站：【按此連結】

【半價】蟹逅之夜 • 自助晚餐（2位起）
用餐時間：18:00 – 21:30
適用日子：星期六日及公眾假期
優惠價：
成人$341/位，小童（3–11歲）$233/位，長者（65歲）$299/位
（原價 成人$625/位，小童$427/位，長者$548/位）

預定網站：【按此連結】

【3折】和風•韓流•滋味之旅自助午餐（2位起）
用餐時間：12:00 – 14:30
適用日子：星期六日及公眾假期
優惠價：
成人$136/位，小童（3–11歲）$96/位，長者（65歲）$116/位
（原價 成人$372/位，小童$262/位，長者$317/位）

預定網站：【按此連結】

【半價】和風•韓流•滋味之旅自助午餐（2位起）
用餐時間：12:00 – 14:30
適用日子：星期六日及公眾假期
優惠價：
成人$203/位，小童（3–11歲）$143/位，長者（65歲）$173/位
（原價 成人$372/位，小童$262/位，長者$317/位）

預定網站：【按此連結】

【半價】榴槤芒返 • 蠔情尊貴下午茶套餐（2位起）
用餐時間：15:00–17:30
優惠價：$120/位（原價$438/2位）

預定網站：【按此連結】

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