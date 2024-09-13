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求子辛酸｜台男星揭太太人工受孕嘗盡辛酸　婚前一周胎兒停心跳哭崩曾陷低潮

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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台男星表示，太太在婚前懷上二寶，最後卻流產，令夫妻倆陷入低潮大哭。(圖片來源：KID IG)

台灣男星KID（林柏昇）與圈外女友「東區妹仔」Rita結婚兩年，兩人育有1歲多兒子「木木」，早前更宣佈喜訊，將迎來第二胎女兒，湊成一個「好」字。KID日前卻透露，兩人在做人的過程中並不順利，曾一度流產，夫妻倆陷入低潮大哭，「我不知道該怎麼繼續面對下一步，我就是有點慌了。」

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KID夫妻選擇試管嬰兒，去年1月喜迎兒子木木誕生，之後兩人努力繼續做人，第二次植入胚胎，起初順利著床，夫妻倆原本打算在婚禮上順度公開喜訊前一週，怎料卻得惡夢，胎兒竟沒了心跳。得悉此惡耗時，KID與太太一開始都不願相信，更想自費再檢查清楚，「後來就發現，唉，就是真的沒辦法。」

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面對孩子的離去，夫妻倆回到車上後忍不住大哭起來，KID直言除了感到慌張，身體更不由自主杜發抖，亦不知下一步如何做，更擔心太太的身心狀況，「但是我覺得我老婆比我堅強。」回想胎兒流產的那段時間，KID仍需外出工作，太太得獨自吃藥、動手術，「那是我比較低潮沮喪的時候。」

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Rita也透露那是她比較低潮的時候，時間持續約一個月，後來自己轉念，為下次植入胚胎做準備。兩人經過半年休養後，再次順利懷上第二胎，女兒「朵朵」預計下月來臨。

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