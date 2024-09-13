搭飛機打卡｜港男晒機票相洩漏個人資料　出發前遭陌生人退票怒喊：貪得意無嘢做？

▲ 港男晒機票相洩漏個資，出發前遭陌生人退票。

【親子旅遊/登機證打卡/機票打卡/旅行注意事頂/資料外洩】一家人出發去旅行，都會拿著機票打卡留念，分享到社交平台，不過這個舉動有機會洩漏個人資料，甚至被取消機票！近日有港男因分享了一張電子機票的截圖上網，便導致旅行差點泡湯，幸好航空公司酌情處理才得而順利上機，事後，他提醒大家要「保護好個人資料」。

登機證拍照｜港男上傳電子機票 「有心人」隨即搞退票

該名港男於Threads上發文分享電子機票截圖一事。他表示原定乘搭香港航空飛往日本，但出發一日前，不小心在Threads上分享了一張沒有遮蓋任何個人資料的電子機票號碼上網，在30分鐘後發現便立即刪除，以為不會有其他問題，怎料在網上check-in才得悉有好心網民將他的機票退票，幸好香港航空特別處理自己的個案，才得而順利上機。

▲ 港男因意外分享了一張電子機票截圖，遭「有心人」取消機票，險無法登機。（Threads圖片）

另外，他又指「唔知你（取消機票網民）係貪得意，無聊無嘢做」，表明回港後回報警處理，又提醒大家要「保護好個人資料」。

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登機證拍照｜網民提醒：唔係乜都可以影

帖文一出大批網民留言，指「經一事長一智，提醒樓主『唔好乜都post上嚟』、「汲取咗教訓下次啲私人嘢就咪亂影」、「唔係乜嘢都否以post上網，總有啲無聊人攞嚟做衰嘢，今次取消咗機票事小，當買個教訓」。

另外也有人大鬧搞事之人，在網上分享開心事並沒有錯，只是對方無事生非，「佢唔抵得你有得去旅行，係都要搵啲嘢搞」、「呢種無聊人周圍都有，最緊要係自己要小心」、「今次好彩可以順利上機，嗰個人都算搞事失敗」。

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登機證拍照｜落機後登機證唔可以隨便扔？防個資外洩4貼士

除了打卡會出事外，如果沒有適當地處理落機後的登機證，也有機會會洩漏個人資料，香港互聯網協會主席宋德嘉建議，乘客應徹底撕毀登機證上的條碼才棄掉，否則不法分子仍可破解個人資料。

去旅行要防止洩漏個人資料，其實有4招自保貼士：

1. 徹底撕毀登機證上的Barcode

2. 遮掩Barcode才拍照

3. 避免將登機證上載至社交平台

4. 視保存證機證為護照般慎重，避免丟失

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