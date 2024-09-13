  • 33°C
香港時間：2024913日 (五) 17:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

胰臟癌丨罹「癌王」難察覺多數已末期　醫生揭1前兆點名2類人高危

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【胰臟癌／癌症／癌王／糖尿病／甜食／胰島素／體溫升高】體溫異常升高竟然是罹癌警號！有台灣醫生引述國外研究指出，當人體有罹癌跡象時，約1年半前就會開始出現低溫異常的情況，屬於胰臟癌早期徵兆；醫生表示，有2類人會較容易罹患胰臟癌，提醒大家要多注意飲食以避免胰島素失衡影響血糖，增加罹患「癌王」的機會。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜女士年過30難生育？ 醫生拆解雪卵迷思＋8招養卵

胰臟癌丨2類人易患胰臟癌

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在健康節目《小宇宙大爆發》上指出，近年當地的胰臟癌發生率及死亡率都有持續增加的跡象，推測主要因當地的飲食文化造成糖尿病患和肥胖人口越來越多，臨床上亦發現高血糖人士的比例也持續增加。

醫生指出，有2類高危人士容易罹患胰臟癌：

  • 糖尿病患者
  • 愛吃甜食的人

他解釋，胰臟的功能主要是分泌胰島素，幫助調整及控制血糖，但糖尿病患者的胰島素幾乎是無間斷地釋放，其胰島細胞亦會逐漸減少中，從而增加胰臟負擔，提升罹患胰臟癌的機會；此外，長期進食甜食也會讓胰臟不斷釋放胰島素，久而久之亦會增加其負擔，並容易發生病變導致出現癌細胞。

醫生續指，過往有項美國研究發現，一般潛在患者在真正罹患胰臟癌前1年半就會出現「體溫異常上升」的情況；研究指出，當胰臟逐漸形成癌細胞時，患者皮下組織脂肪層當中的某些特定蛋白質會開始作用並燃燒脂肪，稱為「脂肪棕化」（Browning）；過程讓人體體溫升高到37.1至37.2°C，雖然不屬於發燒，但患者通常會感覺到體溫變得稍高，可視為胰臟癌的早期徵兆。

同場加映：

胰臟癌｜「長壽之國」日本 胰臟癌致死率奇高 　名醫揭1個飲食文化肇禍

胰臟癌丨10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

胰臟癌丨7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

點擊圖片放大
+8
+7

胰臟癌丨高糖食物增胰臟癌風險

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飲食攻略｜抗癌名醫確診胰臟癌　公開2招飲食法成功消滅癌症無復發
18:03 2024/09/12
飲食攻略｜抗癌名醫確診胰臟癌　公開2招飲食法成功消滅癌症無復發
健康警號丨男子皮膚長期痕癢驚患肝癌　醫生解構4大癌症可致痕：胰臟癌都會
16:27 2024/09/03
健康警號丨男子皮膚長期痕癢驚患肝癌　醫生解構4大癌症可致痕：胰臟癌都會
胰臟癌｜男子打嗝有苦味揭膽汁倒流罹「癌王」　留意3氣味藏健康警號【附打嗝5大成因】
14:11 2024/08/30
胰臟癌｜男子打嗝有苦味揭膽汁倒流罹「癌王」　留意3氣味藏健康警號【附打嗝5大成因】
胰臟癌｜7旬父患末期「癌王」擴散至肺　港男花逾100萬醫病父全天候照顧：我肯用條命換
18:05 2024/08/29
胰臟癌｜7旬父患末期「癌王」擴散至肺　港男花逾100萬醫病父全天候照顧：我肯用條命換
胰臟癌｜女子用168斷食法成功瘦身　出現2大症狀揭患胰臟癌7個月後病逝
18:07 2024/08/16
胰臟癌｜女子用168斷食法成功瘦身　出現2大症狀揭患胰臟癌7個月後病逝
胰臟癌｜婦人不煙不酒無病史　食飽胃脹揭患「癌王」　醫生：愛吃2類食物惹禍
16:48 2024/08/12
胰臟癌｜婦人不煙不酒無病史　食飽胃脹揭患「癌王」　醫生：愛吃2類食物惹禍

你可能感興趣

飲食攻略｜抗癌名醫確診胰臟癌　公開2招飲食法成功消滅癌症無復發
18:03 2024/09/12
飲食攻略｜抗癌名醫確診胰臟癌　公開2招飲食法成功消滅癌症無復發
健康警號丨男子皮膚長期痕癢驚患肝癌　醫生解構4大癌症可致痕：胰臟癌都會
16:27 2024/09/03
健康警號丨男子皮膚長期痕癢驚患肝癌　醫生解構4大癌症可致痕：胰臟癌都會
胰臟癌｜男子打嗝有苦味揭膽汁倒流罹「癌王」　留意3氣味藏健康警號【附打嗝5大成因】
14:11 2024/08/30
胰臟癌｜男子打嗝有苦味揭膽汁倒流罹「癌王」　留意3氣味藏健康警號【附打嗝5大成因】
健康問題 網絡熱話 癌症 胰臟癌 肥胖 糖尿病 發燒

最高瀏覽

網絡熱話｜樂富地鐵站壞𨋢輪椅婆婆被困月台　職員1句回應惹網民不滿【附港鐵回應】
網絡熱話｜樂富地鐵站壞𨋢輪椅婆婆被困月台　職員1句回應惹網民不滿【附港鐵回應】
東張西望｜一家5母女4人智障餓到落街求助　唯一智力正常細女突失蹤1決定惹網民熱議
東張西望｜一家5母女4人智障餓到落街求助　唯一智力正常細女突失蹤1決定惹網民熱議
飲食攻略｜抗癌名醫確診胰臟癌　公開2招飲食法成功消滅癌症無復發
飲食攻略｜抗癌名醫確診胰臟癌　公開2招飲食法成功消滅癌症無復發
富三代︱15歲李長治近況曝光暴風式成長　身高直逼媽媽梁洛施首富孫仔零保鏢跟身
富三代︱15歲李長治近況曝光暴風式成長　身高直逼媽媽梁洛施首富孫仔零保鏢跟身
超市大搜查｜洗衣乾衣機耗電量可差8成　消委會推介6款高效能洗衣機
超市大搜查｜洗衣乾衣機耗電量可差8成　消委會推介6款高效能洗衣機