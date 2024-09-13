胰臟癌丨罹「癌王」難察覺多數已末期　醫生揭1前兆點名2類人高危

【胰臟癌／癌症／癌王／糖尿病／甜食／胰島素／體溫升高】體溫異常升高竟然是罹癌警號！有台灣醫生引述國外研究指出，當人體有罹癌跡象時，約1年半前就會開始出現低溫異常的情況，屬於胰臟癌早期徵兆；醫生表示，有2類人會較容易罹患胰臟癌，提醒大家要多注意飲食以避免胰島素失衡影響血糖，增加罹患「癌王」的機會。

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胰臟癌丨2類人易患胰臟癌

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在健康節目《小宇宙大爆發》上指出，近年當地的胰臟癌發生率及死亡率都有持續增加的跡象，推測主要因當地的飲食文化造成糖尿病患和肥胖人口越來越多，臨床上亦發現高血糖人士的比例也持續增加。

醫生指出，有2類高危人士容易罹患胰臟癌：

糖尿病患者

愛吃甜食的人

他解釋，胰臟的功能主要是分泌胰島素，幫助調整及控制血糖，但糖尿病患者的胰島素幾乎是無間斷地釋放，其胰島細胞亦會逐漸減少中，從而增加胰臟負擔，提升罹患胰臟癌的機會；此外，長期進食甜食也會讓胰臟不斷釋放胰島素，久而久之亦會增加其負擔，並容易發生病變導致出現癌細胞。

醫生續指，過往有項美國研究發現，一般潛在患者在真正罹患胰臟癌前1年半就會出現「體溫異常上升」的情況；研究指出，當胰臟逐漸形成癌細胞時，患者皮下組織脂肪層當中的某些特定蛋白質會開始作用並燃燒脂肪，稱為「脂肪棕化」（Browning）；過程讓人體體溫升高到37.1至37.2°C，雖然不屬於發燒，但患者通常會感覺到體溫變得稍高，可視為胰臟癌的早期徵兆。

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胰臟癌丨10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：



























胰臟癌丨7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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胰臟癌丨高糖食物增胰臟癌風險

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