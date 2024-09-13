爆竊｜警拘34歲內地男涉多次來港爆竊　涉最少13宗爆竊案失物約51萬

▲ 東九龍總區重案組第2隊總督察蘇志兵表示，留意到本年上半年爆竊案有上升趨勢。

警方東九龍總部展開反爆竊行動。一名內地男今年1月起多次來港犯案，覷準容易經攀爬外牆水渠或樓梯進入的低層住宅單位，用螺絲批撬開目標單位窗戶潛入爆竊，涉及14宗爆竊案件，財物金額高達51萬港元。警方前日（11日）追蹤疑犯再度來港，在黃大仙區趁其再次下手時當場拘捕該名內地男子，現正被扣查調查。

東九龍總區重案組第2隊總督察蘇志兵今日（13日）表示，留意到本年上半年爆竊案有上升趨勢，比去年同期增加112宗，上升約19.6%，當中涉及低層住宅單位的案件亦有上升。

警方經調查鎖定一名34歲內地男子，得悉他多次來港主要針對低層近大廈平台的單位，並到不同地區尋找目標，待戶主離開後沿大廈外牆水管爬上平台，用螺絲批撬開窗戶爆竊，相信他在案發前後會更換衣服企圖掩飾身份，涉及最少13宗爆竊案，失物包括現金和珠寶首飾，合共約51萬元。

上周六（7日），探員留意到目標男子再次來港，遂展開行動。至周三（11日）下午該男子在黃大仙多個屋苑外「踩線」，尋找目標單位，至當日傍晚爬上一幢大廈一樓平台，嘗試撬開窗戶但不成功沿路折返，在旁埋伏的探員見狀馬上將其拘捕，在其身上搜出螺絲批、懷疑備用衣物和港幣1700元，涉嫌「爆竊」被扣查。

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