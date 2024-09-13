定期體檢心肝脾肺腎 點解無測腦退化？ Patrick Sir 籲關注「腦」朋友 

隨住年齡增長，身體機能會逐步衰退，加上香港人生活節奏急速、作息不定時，定期進行身體檢查，及早發現潛在健康風險。專家建議按各不同年齡階段、器官健康，為身體不同部位進行定期的健康檢查，如每年檢查牙齒、視力；40歲以上每兩年檢查心臟、肺部；50歲以上則每年進行大腸檢查。港人對健康意識近十年大為提高，不少人有體檢的習慣，但往往忽略腦部檢查，未能發現腦退化的前兆，你和家人有無接受過腦退化檢查呢？

Patrick Sir籲各界關注「腦」朋友

Patrick Sir（林溥來）向來注重健康又學識廣博，十分關注腦退化，經常向大眾推廣健康訊息。頭腦精靈的Patrick Sir對背司儀稿、記對白當然無難度，亦不忘提醒大家不要疏忽出現善忘的徵狀。Patrick Sir呼籲大眾齊來關注「腦」朋友，他曾分享一本漫畫《不要忘記我》，是講述孫女帶患有腦退化的外婆逃離護老院的故事，道出患者的狀況及照顧者的困境，冀令大眾加深對腦退化的認知和理解。

余仁生響應「世界認知障礙症月」

余仁生一直秉承「仁澤眾生」的理念，今年9月更一起響應「世界認知障礙症月」，令更多人及早關注腦退化，協助推動社會理解患者以及照顧者的需要，為此，特別推出捐助「香港認知障礙症協會」活動，相關內容如下：

一起捐助「香港認知障礙症協會」



● 於即日至9月30日，凡購買余仁生腦轉快膠囊1盒，余仁生均會捐出$10予「香港認知障礙症協會」，支援認知障礙人士及家屬。

● 於9月13日至10月31日，在萬寧、余仁生門市、余仁生網店，推出一年一度余仁生腦轉快產品優惠，智醒價$299 /盒。

● 即日起到銅鑼灣余仁生中醫醫療中心，可以優惠價$388（標準價：$800）進行腦退化風險評估及可獲註冊中醫師免費諮詢（可即時獲取$50余仁生中醫醫療中心禮券），醫療券都可以使用。

腦退化風險評估 結合六大範疇認知能力

腦退化風險評估採用Virtual Brain VR 眼動追磫技術，透過結合AI數據，提供客觀風險報告，準確率高達86%，無創安全，避免錯過發現腦退化的前兆症狀。

余仁生腦轉快 中藥科研護腦配方

余仁生秉承百年中藥智慧，研發出中藥科研護腦配方「腦轉快」膠囊，蘊含三大護腦成分，包括長白山野山人參、枸杞提取物（LBE）、CERA-Q專利成分。余仁生「腦轉快」嚴選珍貴長白山野山人參，有助保持活動力；枸杞提取物（LBE）經本港權威大學醫學院研究，或有助抑制有害蛋白，保持腦活力；CERA-Q專利成分，有助保持記憶力、認知力和學習力，保持5大腦力。

▲ 余仁生腦轉快蘊含三大護腦成分，有效保持五大腦力。

余仁生腦轉快膠囊 60粒裝

產品成分：長白山野山人參、枸杞提取物（LBE）、CERA-Q專利成分

產品優點：保持五大腦力，維持腦部健康

服用份量：每日兩粒，宜空腹食用

一年一度智醒價：$299/盒（標準價$599）

優惠期：2024年9月13日至10月31日

銷售點：余仁生門市、網店、萬寧有售

網店：https://bmai.app/6eu2ew

門市地址：https://bit.ly/3CXEEvn

（特約）