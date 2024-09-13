正能量｜到CHANEL刺繡學府學藝　服裝設計師洪榮賢為圓霓裳夢勇往直前

▲ 洪榮賢為夢想努力不懈，終償願成為服務設計師。（周美好攝）

人靠衣裝，舞台劇和演唱會的服飾更是非一般設計，洪榮賢以一雙巧手，為台板上的演員歌手，設計出最匹配的霓裳羽衣。她個性目標清晰，為達成夢想奮力前進、不斷學習提升技術，讓自己站得更穩固。

▲ 她熱愛服裝設計，而且堅持有親手製作的部分在其中。（被訪者提供）

一向喜歡做手作的洪榮賢，四、五歲已央求媽媽教她以毛冷編織，小學時最愛的課堂一定是美勞堂，用兩小時繪畫最是甘之如飴。小五時畫作被美術老師選去公共展覽，為她帶來絲絲滿足感。

以為她上中學，必定在美術科大展拳腳，可是洪榮賢入讀的中學竟沒有她心儀的美術，實始料不及。「無美術、設計的課堂，我參加舞蹈班，這反成了我設計表演服飾的契機。」她努力讀書，一心為將來讀時裝設計鋪路，中學畢業後，順利入讀香港理工大學時裝及製衣高級文憑課程。

▲ 她在演藝學院的畢業作品。（被訪者提供）

▲ 到巴黎Ecole Lesage學法式刺繡。（被訪者提供）

▲ 洪榮賢為夢想努力不懈，終償願成為服務設計師。（周美好攝）

▲ 為Finally ok @小薯茄服裝設計及製作。（被訪者提供）

▲ 小薯茄6周年舞台劇的部分服裝，用上清潔用品製成。（被訪者提供）

▲ 洪榮賢早前為Novel Fergus 盂蘭勝會設計非一般的演唱會服飾及頭飾，她大呼好玩。（被訪者提供）

▲ 洪榮賢希望把捷克藝術家Alphonse Mucha的畫作以法式刺繡重現。（周美好攝）

▲ 她是布拉格劇場設計4年展2023香港區作品展覽代表之一。（被訪者提供）

畢業功課：消失的裙子

課程包括製作紙樣、服裝設計、染色、物料等，原來這些都與服裝知識有關。她說兩年大專生涯，最難忘一定是畢業功課，設計3套服飾讓評審考核，可是在會場，洪榮賢赫然發覺其中一條裙子不見了。那刻她晴天霹靂，幾個月日以繼夜的心血付諸流水。但慌亂中，她想到以另一條後備褲子代替，勉強完成。

對比當日的緊張今天她以笑回應：「好彩個公仔都叫做有着褲出場，時裝設計完整性是好重要的，不可以缺少其中一部分。」 這次設計雖然未能入圍進一步讓模特兒行騷演出，但卻獲尖沙咀一商場以年青設計師時裝騷主題展出，結果她與同學協力的作品，最終也行了一次catwalk，償了心願。

▲ 她在演藝學院的畢業作品。（被訪者提供）

愛落手製作

大專畢業後，她在一時裝品牌任職時裝設計，做下去才發覺非自己志向。「工作性質是不斷畫圖樣、搵布料，然後交由其他人製作出來，與我想親自一手一腳製作不太相同。而且，設計出來的時裝顧客會買才算是好產品，因是商業化為大前提，可以創作的空間相對較小，有朋友建議我入讀演藝。」

她在演藝學院的開放日，見到另一個世界。演藝學生穿上西式傳統服飾或芭蕾舞衣，把頭髮梳得亮麗，手裏拿着扇子或傘子。洪榮賢讀時裝，接觸過最隆重的衣飾只是婚紗，這樣典雅浮誇如像在西片造型，還是頭一遭見到，感覺有趣極了，付諸行動申請入學，獲取錄後她辭退時裝設計一職，當上演藝學院舞台服裝技術全職學生。

▲ 為Finally ok @小薯茄服裝設計及製作。（被訪者提供）

在演藝學院度過3年，洪榮賢參與過不少製作。「由入學開始，有大量機會讓我去整衫，我十分享受能落手落腳製作的過程，而且經常要動腦筋，把原有的東西轉變、修飾、改造，因此很留意日常生活中的各種細節。」

為「子華神」量身緊張

每接一個設計項目，她都會把劇本從頭到尾看一遍。「因我有少許讀寫障礙，閱讀慢又會把字倒轉看，盡我所能看或聽演員圍讀唸劇本時，把重點記下，服裝設計滿足到劇本是大前提。我會看演員排戲，了解他們的特質，如身形、肢體郁動狀態甚至是當事人的氣場，從中設計適合的服裝。」

▲ 到巴黎Ecole Lesage學法式刺繡。（被訪者提供）

她曾為不少演藝師兄師姐如黃秋生、黃子華、陳湛文等做服裝設計，量身時故作鎮定，也要保持專業，但小師妹心肝卜卜跳興奮得想大叫。「其實緊張到不得了，子華神是我的頭號偶像，他的氣場好犀利，也是一個很nice的師兄。」雖然之前都有齊演員的身高、三圍尺碼，但在開排前她都會親身度一次，以求最準繩。

▲ 小儀的司儀服飾，洪榮賢為裙子加上獨特裝飾。（被訪者提供）

到CHANEL學校鑽研法式刺繡

洪榮賢在學期間曾獲獎學金到英國皇家音樂劇院實習，並代表學院到「布拉格劇場設計4年展」參展及進行文化交流。畢業後毋忘裝備自己，分別於法國CHANEL名牌刺繡學府Ecole Lesage完成專業法式刺繡課程，及於倫敦藝術學院完成專業禮帽製作課程。一些高級品牌有自己的高級訂製服部門，這些衫是一件起、兩件止，會用到大量寶石、珠片、金銀綫來裝飾，她在Ecole Lesage的半年學到非常精細的法式刺繡技巧，回港後也學以致用。

▲ 洪榮賢希望把捷克藝術家Alphonse Mucha的畫作以法式刺繡重現。（周美好攝）

她甚仰慕一位捷克藝術家Alphonse Mucha，19世紀末畫作以女性人物為主，後來為當時興起的舞台劇畫海報而聲名鵲起。洪榮賢希望以刺繡把Mucha的畫作重現，舉行一個小型展覽。

她自言對服裝執着，要求偏高，她至今仍堅持，希望在設計裏有一定部分是親手做，並非巿面買到的製成品。「我買一件衫回來，總會落手改造，令它變得獨特。我嘗試在劇本中找到這個空隙，把我的意念呈現在服飾設計上。」像最近三叔公園及小薯茄的演出，她都找到一、兩個場口實踐這份堅持。

▲ 小薯茄6周年舞台劇的部分服裝，用上清潔用品製成。（被訪者提供）

《第二屆科藝藝術節》

由香港舞台技術及設計人員協會（HKATTS ，[hey_cats]）主辦，邀請了17位本地舞台科藝人員及藝術家，涵蓋舞台設計、服裝設計、道具製作、機械設計、燈光設計、跨媒體藝術、化粧及造型設計、紡織及編織藝術、視覺藝術等範疇，自主創作6個科藝短篇作品、兩個裝置藝術及一個系列展品等，在9月21至29日假西九文化區自由空間大盒演出及展覽，與觀眾分享科藝創作的可能。

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