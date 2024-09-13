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特快公屋｜2000個特快公屋揀樓名單出爐　2凶宅新上榜曾發生雙屍命案

家事百科

撰文： 沈佩珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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2000個特快公屋揀樓名單出爐，2凶宅新上榜，曾發生雙屍命案。

【特快公屋/特快公屋編配計劃/公屋輪候/公屋上樓】「特快公屋編配計劃」（2024年）的公屋自選單位程序於9月16日開始進行，今期提供約2,000個單位供揀選，首批為二人或以上家庭。房屋署日前公布最新名單，當中有2個凶宅上榜，曾發生謀殺及自殺案，另有部分單位發生過生追討欠債事件，或前住客曾受其他住客滋擾。

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特快公屋｜2凶宅新上榜

「特快公屋編配計劃」今期提供約2,000個公屋單位供合資格申請者揀選。首批為二人或以上家庭申請者，共有984個獨立單位，今年有2個凶宅新上榜，分別是葵芳邨葵仁樓，以及東涌滿東邨滿順樓，均曾發生雙屍命案。至於去年上榜的11個凶宅已不在名單內，相信已被揀走。

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特快公屋可供揀選單位名單（獨立單位）：

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特快公屋｜葵芳邨母子燒炭亡

葵芳邨葵仁樓的單位面積為29.89平方米，租金為1,883元。今年5月13日，該單位發生倫常慘案，一對母子在屋內燒炭身亡。據悉，58歲的女死者為城巴站長，她早年離婚，與患中度智障的兒子相依為命，近日發現患有心臟病，疑擔心無力照顧兒子，於是燒炭尋短。而32歲的男死者在庇護工場工作，職員發現他沒有上班，遂通知其姨母，最終她上門揭發悲劇。

特快公屋｜滿東邨男女雙屍命案

而滿東邨滿順樓的單位目前仍在翻新，面積為21.45平方米，租金1,439元。2021年5月，一對男女被發現倒斃單位內，據了解，兩名死者均是22歲，男死者於廁所用尼龍繩上吊身亡，女死者則死於客廳梳化上，頸項及雙手手腕有被勒過傷痕。警方在現場撿獲男死者所寫的遺書，內容提及有尋死念頭，相信案件涉及情殺，列作兇殺及自殺案跟進。

特快公屋可供揀選單位名單（長者住屋）：

特快公屋｜注意事項

房屋署會順序按下列方式排列申請者的自選單位優先次序：

（i）適用於二人或以上家庭申請者及高齡單身人士申請者
申請者的公屋申請登記日期或相應登記日期較早者 (倘該申請有相應登記日期，則必須以相應登記日期 計算)；
（二）申請編號以G為首，由小至大 ；
（三）申請編號以U為首，由小至大 。

（ii）適用於配額及計分制的非長者一人申請者
（一）計分制下分數較高者；
（二）申請者的年齡較高者 ；
（三）申請者的公屋申請登記日期或相應登記日期較早者（倘該申請有相應登記日期，則必須以相應登記日期計算)；
（四）申請編號以G為首，由小至大；
（五）申請編號以U為首，由小至大。

房屋署視乎剩餘單位所屬地區和類別，根據各合資格申請者的揀選單位優先次序、地區及單位類別選項，分批邀請他們出席揀選單位程序。在仍有合適單位可供揀選的情況下，房屋署大約會於各申請者的自選單位日前一星期，以郵寄方式發出自選單位通知書。

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