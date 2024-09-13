長者咭｜社署下周五起辦「長者咭計劃三十周年優惠周」　逾300商戶機構參加【附優惠詳情】

▲ 社署下周五起舉辦「長者咭計劃三十周年優惠周」。

為慶祝「長者咭計劃」推出30周年並推廣尊敬長者的精神，社會福利署（社署）將於下周五（20日）至9月26日舉辦「長者咭計劃三十周年優惠周」，以本地飲食業、零售業和其他商戶提供的特別折扣及優惠，向持長者咭的長者表達敬意和關懷。

「長者咭計劃」自1994年4月1日起推行，至今已有30年。計劃旨在推廣尊敬和關懷長者的精神，並透過印發長者咭予六十五歲或以上的香港居民，方便他們享用政府部門、公共機構和商戶所提供的折扣和優惠。長者咭辦事處至今已發出超過250萬張長者咭。

優惠周期間，全港18區超過300間參與的機構和商戶，包括約1450間門巿，均會張貼優惠周的宣傳海報，持咭的長者只需以手機掃描宣傳海報上的二維碼，即可瀏覽參與商戶名單及優惠資料。

焦點購物優惠

嘉禾院線：購買任何熱食即送熱茶一杯

天仁茗茶：正價茶飲減 $2

海天堂：川貝枇杷膏、川貝枇杷止咳茶、立減15元

安記海味：優寭 / 折扣 2%

蛋撻王 - 利東街：酥皮/牛油皮蛋撻可享買一送一

老鳳祥銀樓 ：正價珠寶產品可享78折優惠，指定黃金產品半價手工費

周大福珠寶：凡購買足金類產品，手工設計費可享5折優惠

眼鏡88：持有長者咭選購鏡架連鏡片折實滿$600或以上額外減$60

佐丹奴：9月20日至22日，正價貨品7折

梳化倉：憑長者咭購買正價梳化可享梳化9折優惠及獲贈Me Memory枕頭一個

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】