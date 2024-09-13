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長者咭｜社署下周五起辦「長者咭計劃三十周年優惠周」　逾300商戶機構參加【附優惠詳情】

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 33 分鐘前

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社署下周五起舉辦「長者咭計劃三十周年優惠周」。

為慶祝「長者咭計劃」推出30周年並推廣尊敬長者的精神，社會福利署（社署）將於下周五（20日）至9月26日舉辦「長者咭計劃三十周年優惠周」，以本地飲食業、零售業和其他商戶提供的特別折扣及優惠，向持長者咭的長者表達敬意和關懷。

「長者咭計劃」自1994年4月1日起推行，至今已有30年。計劃旨在推廣尊敬和關懷長者的精神，並透過印發長者咭予六十五歲或以上的香港居民，方便他們享用政府部門、公共機構和商戶所提供的折扣和優惠。長者咭辦事處至今已發出超過250萬張長者咭。

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優惠周期間，全港18區超過300間參與的機構和商戶，包括約1450間門巿，均會張貼優惠周的宣傳海報，持咭的長者只需以手機掃描宣傳海報上的二維碼，即可瀏覽參與商戶名單及優惠資料

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嘉禾院線：購買任何熱食即送熱茶一杯

天仁茗茶：正價茶飲減 $2

海天堂：川貝枇杷膏、川貝枇杷止咳茶、立減15元

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佐丹奴：9月20日至22日，正價貨品7折

梳化倉：憑長者咭購買正價梳化可享梳化9折優惠及獲贈Me Memory枕頭一個

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