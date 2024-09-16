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飲食攻略｜早餐吃錯時間加速衰老25％　研究揭1早餐時段提升專注力穩血糖【附4大抗老習慣】

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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台灣重症科醫生黃軒近日在個人Facebook專頁發文，分享4大有助抗衰老的生活習慣。

【抗衰老／年輕／延緩老化／早餐／茶／運動／睡眠】保持青春是不少人的追求，有醫生就指出如要抗衰老，在日常生活習慣上很重要，並列出4大有助延緩老化的習慣，其中在一個時段內吃早餐，有助減慢衰老速度高達25%。

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Healthy Life｜4步紓緩肌肉痠痛疲勞　中醫分享1個針灸拔罐組合

延緩衰老｜4大生活習慣有助抗老化

台灣重症科醫生黃軒近日在個人Facebook專頁發文，表示想保持外貌年輕，除了靠醫美之外，其實只要維持正確的日常生活習慣，就已經可以降低衰老的速度。他列出以下4個習慣，有助保持活力及健康，減慢衰老的步伐。

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1. 早上7至9時吃早餐

黃軒引述一項刊登於《食品與功能》國際期刊的研究，表示遲吃早餐會加快衰老速度。該研究顯示，與早上6點14分吃早餐的人士相比，10點26分吃早餐的人士衰老速度快25%；但這亦不代表早餐越早吃越好。根據研究結果，最適合吃早餐的時間為早上7時至9時，在這個時段內吃早餐有助穩定血糖水平，提升注意力和記憶力。

2. 每天喝2至3杯茶

國際期刊《柳葉刀》曾經刋出一項研究，研究人員收集綠茶、花茶、黑茶、紅茶、烏龍茶、白茶等不同種類的茶，之後按照喝茶的頻率將參加者分成4組，分別為「不喝茶」、「每周1-2天」、「每周3-5天」以及「每天喝」，每杯茶為200毫升，並計算他們每天消耗的茶葉重量（克）。

研究結果顯示，每天喝2至3杯茶有助於抗衰老，當中又以使用6至8g的茶葉效果最佳。至於茶的種類則無論是綠茶、紅茶抑或是烏龍茶都有相應的效果。

3. 每天進行30分鐘活動

黃軒引述一項2023年刊登於國際期刊《細胞》的研究，表示30分鐘的輕度運動（light physical activity, LPA）可以延緩老化0.4年，而30分鐘的中高強度身體活動（moderate to vigorous physical activity, MVPA）則可以延緩老化1.9年，因此無論是快走、慢跑或進行力量訓練，只要堅持運動，身體就可以維持比實際年齡年輕的狀態。

4. 保持規律的睡眠時間

黃軒引述另一項2023年的研究，指出保持規律的睡眠時間對延緩衰老十分重要。研究人員發現，與規律睡眠的人士相比，每天睡眠不規律的人士身體會提早衰老9個月。因此他建議市民保持穩定及規律的睡眠習慣，每天都保持差不多的時間入睡和起床，有助於減緩生物衰老過程。

更多相關報道：抗老飲食｜日飲2杯咖啡可抗衰老？　醫生公開養生餐單做2件事細胞年輕5歲

同場加映：18款食物護心血管防失智

台灣有內科專科醫生傅裕翔曾分享40歲後必備的4種營養素，另推介了18款食物，以維持皮膚健康，提升精神及免疫力，更有預防失智之效。

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5大卵巢抗衰老必吃營養素

女士要養生，尤其要注重卵巢保養。台灣營養師高敏敏就曾推介，多補充5大營養素，可助延緩卵巢衰老速度。

高敏敏表示，現代不少女性出現「卵巢早衰」跡象：明明才30歲，卵巢功能卻像50歲，甚至可能才40歲卻提早停經。而卵巢早衰會帶來的問題，包括月經紊亂、難以懷孕、提早衰老、失眠、煩躁、肥胖等，一旦問題出現將無法阻止和逆轉。因此，提早抗衰老非常重要，她並分享了5大卵巢抗衰老必吃營養素，以及1款食物：

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