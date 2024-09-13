生活教育｜17歲少年暑期工做小販　擺檔10日竟賺1萬感賺錢容易拒再升學

▲ 內地一名17歲少年暑期工做小販，擺檔10日竟賺1萬，感覺賺錢容易拒絕再升學。

【暑期工/家教/體驗生活教育/升學出路】作為家長，希望孩子能多閱讀增廣見聞，讓未來擁有更好的成長空間。近日，一位17歲男生感讀書沒意義拒再升學，母親讓他跟隨擺檔當小販，體驗一下生活賺錢有多艱苦。然而事與願遺，開工10日竟賺1萬，更讓兒子感賺錢容易加深退學念頭，此舉引來大批網民爭議。

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體驗生活教育｜體驗生活的苦

綜合內媒報道，鄧母兒子今年17歲，進入專上學院學廚師專業。暑假過去，卻突然告訴家人不想上學了，認為上學沒有意義，想跟著父母一起擺攤做生意。鄧母多次與兒子溝通勸說，但兒子態度堅定，見想出讓他跟隨擺檔讓體驗生活的苦。

鄧母見孩子態度如此堅決，於是便給兒子找來一輛二手三輪車，讓孩子擺攤賣炸物，「我的本意是想讓他體驗生活的苦，從而更加珍惜學習機會」，令她竟想不到，這樣進一步加深了兒子退學的念頭。鄧母透露，兒子每天下午4點多就會出門擺檔，一直忙到凌晨2、3時，10天就賣了約1萬港元，讓兒子更加幹勁十足且樂在其中。鄧母見狀，就隨手將兒子擺攤的模樣拍下發到抖音，豈料竟意外爆紅，進而引發不少爭議。

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生活教育｜不提倡其他孩子效仿

鄧母接受傳媒採訪時坦言，影片爆紅後給她帶來了許多煩惱和困擾，甚至有陌生人打電話叫她刪除該影片。她表示，自己原本只是想趁兒子在放假時讓他吃吃苦，之後再回學校上課，無奈事與願違，並強調自己並不提倡其他孩子和家長效仿。

眼見新學期即將到來，鄧母表示，她仍然希望孩子能重返校園學習，但兒子目前還是不願意。她也提到，擺攤是一份需要體力且辛苦的工作，常常要風吹雨淋，日夜顛倒，且收入也不穩定。因此，她希望兒子將來能找到一份穩定的工作，至少不必這麼辛苦。針對「10日賺了1萬元」的說法，鄧母也解釋說，那1萬元是總收入，而非淨收入，而且這筆金額在行業中並不少見。

眼見新學期即將到來，鄧母仍然希望孩子能重返校園學習，但兒子目前還是不願意。她提到，擺攤是一份需要體力且辛苦的工作，常常要風吹雨淋，日夜顛倒，且收入不穩定。因此，她希望兒子將來能找到一份穩定的工作，至少不必這麼辛苦。針對「10日賺了1萬元」的說法，鄧母解釋，那一萬元是總收入，而非淨收入，這筆金額在行業中並不少見。

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