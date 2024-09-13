睡覺危機丨妻子半夜叫男同事名　丈夫以為出軌求醫揭心酸真相

【睡覺／睡眠障礙症】「春夢」原來可以是睡眠障礙的一種！外國有女子自2005年開始，每月大約有2天會於睡夢中發出性呻吟聲、講粗口，更誇張的是，更會邊自慰邊呼喊其他男人的名字，令睡在她旁邊的丈夫一度懷疑太太出軌。直到後來，妻子去求醫，才得知自己患上名為「睡眠性交症（Sexsomnia，或sleep sex）」的睡眠障礙。

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睡覺危機丨妻子睡夢現怪異行為

根據CNN報道，該名人妻自2005年起，大約每個月兩次會於睡覺時發出呻吟、講粗口，更會撫摸她的丈夫，誘發他發生性行為。不過，這種種行徑，在她醒後卻完全沒有印象，更一度誤以為丈夫強迫她發生性行為。而更嚇人的是，妻子睡夢中自慰時，有時候竟會叫其他男人名字，包括男同事，讓其丈夫一度懷疑妻子「出軌」，但妻子卻堅持自己沒有做過。直至2015年，其9歲兒子亦表示，聽到媽媽的呻吟聲，妻子求醫才發現自己患上「睡眠性交症」。

睡覺危機丨專家拆解「睡眠性交症」

美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）精神病理學家Carlos Schenck表示，「睡眠性交症」是屬於睡眠障礙的一種，與夢遊、說夢話近似，一般發生時，患者往往處於深度睡眠狀態。

Carlos Schenck指，最讓患者感到不安的是事後「完全失憶」，只能透過另一半或家人得知，令患者非常尷尬，充滿羞恥，非常抱歉且痛苦。

至於患上「睡眠性交症」的原因，Carlos Schenck表示學界至今仍未有定案，但估計與遺傳或「睡眠呼吸中止症」等有關。至於治療方面，則主要有藥物及行為治療。例如上述案例的妻子，即使食藥仍未見改善，直到辭去高壓工作，可以安穩睡足6、7小時，「睡眠性交症」才未再復發。

各年齡層的建議睡眠時間

台灣營養師吳映澄在其Facebook專頁發文，指不少都市人有失眠問題，尤其是打工仔經常會有睡不飽的煩惱。針對每人每日要睡多少時間，營養師吳映澄引用美國國家睡眠基金會（NSF）的建議睡眠時間作為指標，指出不同年齡層的人所需的睡眠時間都不一樣，單是新生嬰兒與成年人的睡眠時間，就可以相差兩倍：

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同場加映 : 專家分享4個睡眠貼士

東京疲勞．睡眠診所院長梶本修身醫生曾在日本電視台TBS節目《差別在哪裡？》（この差って何ですか）探討有助入睡的方法，分享了4個睡眠貼士：

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