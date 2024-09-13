星二代名幼︱天后姑媽容祖兒出錢出力照顧姪女　學費每年逾17萬升小派位理想

▲ 容祖兒是絕世好姑媽、好家姐加好女兒。

【名幼/容祖兒/IB/升小/升小派位/升小面試】樂壇天后容祖兒（Joey）一向出名愛錫家人，是絕世好女兒及絕世好家姐，為頭家出錢又出力，親自接送姪女返放學，日前Joey帶姪女Sophia看自己的展品，見到Sophia已經暴風式成長，長高了不少！今年升讀K3的她，轉眼明年升小，現在就讀位於銅鑼灣的星二代名幼，K3開始全日制，學費高達每年逾17萬，不過天后姑媽賺錢能力強勁，絕對不成問題！

最新影片:

星二代名幼︱姪女升讀K3長大不少

容祖兒在IG上分享了與姪女Sophia逛其公司期間限定概念店的影片，並留言：「對姑姑的物品好有興趣咁喎。」影片所見，今年升讀k3的Sophia比起K1是長高很多，穿上一件紅色T恤，配黑色半身短裙，紮起辮仔，造型可愛又時尚。期間在店內跳高，想拎貼在牆上的卡通貼紙，又在容祖兒的演出服裝前駐足欣賞，亦有擺弄容祖兒的演唱會週邊T恤，非常捧場。」

【天后姑媽】容祖兒姪女讀名牌幼稚園 推行IB課程年學費約9萬

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星二代名幼︱推行IB課程

Sophia今年升K3，就讀位於銅鑼灣維多利亞國際幼稚園，於2006年起推行IB課程，可說是首批推行IB課程的幼稚園，至2012年獲認證為IB世界學校，以IB課程的幼小項目為框架。該校有不少星二代學生及校友，包括郭富城女兒、楊千嬅兒子、關心妍女兒。

而學費方面，不同年級都有所不同，幼兒班每年$96,481分11期繳交，而低班每年$88,360分10期繳交，下午幼稚園高班學費每年$90,710分10期繳交，而全日制高班每年學費高達$171,930分10期繳交。

星二代名幼︱升小派位理想

銅鑼灣維多利亞國際幼稚園升小派位理想，據校網的數據，2022-2023年小一派位在津小中多數獲派瑪利曼小學、聖若瑟小學，而私立/直資方面多獲派滬江維多利亞學校及聖士提反書院附屬小學 (赤柱)、聖保羅男女中學附屬小學以及保良局蔡繼有學校。

容祖兒是圈中出名的孝順女及好家姐，她15歲時父母離婚，自此她肩負照顧家庭的重任，並愛錫弟弟容逸恆（Samuel），供他到馬來西亞修讀汽車零件課程，之後打本給他開設一間汽車零件公司。2019年6月Samuel結婚，容祖兒除了送樓給弟弟夫婦外，還包辦一對新人於六星級酒店筵開20圍的酒席，同年11月姪女Sophia出世。

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