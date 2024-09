▲ 北角循道剛於上週六(9月7日)舉行小一體驗日活動全場爆滿,幼稚園們同學十分投入當天活動。(北角循道學校Facebook)

又到了小一自行收生前夕,不少小學紛紛舉辦小一體驗,北角循道學校剛於上週六(9月7日)舉行小一體驗日活動,當天一系到精彩表演,吸引一班幼稚園同學們十分興奮。家長們在家長講座中,對學校有更深了解。由於家長踴躍參加,不少家長未能參與,北循於今晚週五(9月13日)舉行小一入學網上家長會zoom特別場。

最新影片推介

北角循道學校於上週六舉行小一體驗日,以「Fly Me to the Moon」為題,當日禮堂坐滿一眾參與的幼稚園同學及家長,他們非常投入各個體驗課,活動更安排學生表演,包括管樂表演、花式跳繩、舞蹈表演等。為配合中秋將近,在無人機表演中,學生們以無人機將嫦娥送出場為大家祝福。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

當天參加人數眾多,北循為未能參與是次活動的家長於今天(週五)晚上6時半至7時半,舉辦一場小一入學網上家長會zoom特別場,詳情可參閱以下網址【報名】。

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】