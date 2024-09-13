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網絡熱話｜移英港人搞小食市集一碗牛雜賣$133　檔主咁回客網民：香港人專水香港人

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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移英港人搞小食市集，一碗牛雜賣$133檔主咁回客，網民：香港人專水香港人。

【移英／移民／英國／市集／港式美食／食物】異國他鄉，總會想念家鄉的味道。近年來大量港人移居英國，不少人會經營港人餐廳或在市集售賣港式美食，不過近日有移英港人在市集光顧其中一個港人檔口後，發文狠批其出品貴、服務差，食物味道更是「垃圾級別」，引起網民熱議。

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移民英國｜售賣港式美食被狠批味道「垃圾」

有移英港人近日在Facebook群組「曼徹斯特香港谷 英國 曼城 香港人」發文稱，他最近去了位於英國曼徹斯特塞爾中產區的市集，該市集以香港為主題，有不少香港人檔主都會售賣地道港式美食。

當中，不少檔口在移英港人圈子間甚有名氣，吸引大量港人前往，現場人頭湧湧，非常熱鬧。樓主形容，「好少見咁迫，sainsbury基本上一位難求」。他在逛市集期間分別嘗試了幾款美食，包括牛雜、瀨粉、串燒、糯米雞、砵仔糕等等，但其價錢和味道則令樓主評價：

可能香港人餓得太耐，我就唔會再去食囖。

點擊下圖睇樓主食評：

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移民英國｜網民：香港人專水香港人

帖文發布後引起大量網民熱議，紛紛評價「睇賣相都麻麻地」、「有去，其實你講得中肯」。不少網民認為做生意手法如專賺港人的錢，「香港人專水香港人」、「嘢食質素咁低昆鬼佬就得」、「香港人精神出到國外真係更加突顯」。

更多網民留言請看：

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更多相關報道：移民英國｜移英港人「健康原因」決定回流　急尋人頂租住現住單位惹議： 有咩病香港先醫到

移民英國｜檔主回應惹眾怒

帖文發出後，有其中一檔檔主親身留言回應，語調非常氣憤：

法例同council俾我地生燒熟俾你，你又願意花多三倍以上時間等咪唔柴囉，又或者你咪直接返屋企自己燒，何必又要洗十鎊，又要作賤自己呢？擺市集賣同搞餐廳賣操作分別係點，又未必阿豬阿狗有把口識彈人知嘅。

該檔主又以「客觀環境局限」辯解，甚至叫網民「唔好味唔好再幫襯喇」，對於食客的意見，檔主則表示：「恕我地做唔到...都無謂賺果幾鎊背脊骨落」，引起眾怒。

不少網民提醒檔主恐「引發關公災難」：「我絕對唔會幫襯呢間，太口賤」、「講真嘅，唔識做飲食，唔識做生意，冇問題，同樣客人都冇義務要俾錢包容你，但仲要上嚟X客就真係返屋企收皮啦」、「得罪講句，香港客不嬲都係咁，把口mean又小氣，要求高又唔肯俾錢以為自己係皇帝，你咁樣反駁食客意見就真係等住有公關災難」。

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