飲食攻略｜飲咖啡忌配2食物　1種經典配搭都出事　藥劑師警告：恐致貧血

【缺鐵／貧血／咖啡／茶／多酚／鐵質／消化不良】很多人都習慣「跟餐叫嘢飲」，但原來吃飯時喝茶或咖啡會導致身體攝鐵不足。英國有專家指出，茶和咖啡會阻隔鐵質吸收，經常隨餐飲用更加會增加貧血危機，尤其是女士們要加倍留意。

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缺鐵｜隨餐喝茶/咖啡恐致貧血

綜合外媒報道，英國藥劑師兼營養治療師Deborah Grayson指出，不少人習慣隨餐配送茶或咖啡，但有研究顯示，茶和咖啡含多酚，會阻礙鐵質吸收，長期飲用恐缺鐵。她解釋，鐵質對於人體很重要，用來輸送氧氣和提供能量，長期缺乏鐵質，容易導致貧血。故此，她認為，如果經常一邊喝茶或咖啡，一邊進食富含鐵質的食物，如紅肉、綠葉蔬菜等，會阻礙身體吸收鐵質，久而久之造成貧血。

缺鐵｜葡萄酒阻鐵吸收

美酒配佳餚，原來葡萄酒配牛扒亦會影響身體吸收鐵質。Deborah Grayson補充，葡萄酒含單寧酸與草酸，同樣會阻隔鐵質吸收。

5種富含多酚食物

她亦提醒，來經期間的女性更容易有貧血風險，而缺鐵性貧血是常見的貧血類型，患者會出現極度疲憊、脫髮、或身體反覆感染等症狀。除了茶和咖啡裡含多酚會阻礙鐵質吸收，有不少水果和蔬菜都含多酚：

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5大健康飲食原則

故此，Deborah Grayson綜合出5大飲食原則，不論在餐前、用餐期間、甚至餐後，更容易吸收營養，促進消化，改善消化不良的問題。

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