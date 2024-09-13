詐騙｜廉署起訴仁濟醫院趙曾學韞小學前校長　涉詐騙薪金及款項共27萬元

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廉政公署今日（13日）落案起訴仁濟醫院趙曾學韞小學前校長涉嫌訛稱沒有獲發薪金，連續兩個月詐騙小學重複支付薪金逾15萬元；並涉嫌訛稱獲授權提取學校款項，詐騙該校12萬元作私人用途。



被告陳奕鑫，47歲，案發時為仁濟醫院趙曾學韞小學校長，被控四項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。他獲廉署准予保釋，下星期二（17日）在西九龍裁判法院答辯。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌分別於去年4月初及5月初，先後向該校職員訛稱自己沒有收到同年3月份及4月份的薪金，從而詐騙校方向他重複支付該兩個月的薪金，共逾15萬元。署方調查發現，被告分別於去年3月底及4月底已成功透過銀行自動轉賬方式收取該兩個月的薪金，被告涉嫌向學校申報銀行轉賬不成功，校方遂以支票向他補發薪金，惟被告至今從沒有向學校歸還上述額外薪金。



被告又涉嫌於同年5月至6月期間，先後兩次向學校職員訛稱，他已獲該校辦學團體及校監批准，從學校的銀行戶口提取款項作公務用途，從而詐騙校方向他支付兩筆各6萬元款項。



廉署調查發現，被告獲校方支付上述12萬元後，涉嫌將所有款項存入其個人銀行戶口作私人用途，而從來沒有以有關款項支付該校任何開支，而被告於2023年12月底離職。廉署表示，校長作為法團校董會的代理人，絕不可在履行職務期間涉及利益衝突或利用公事身份謀取私利。

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