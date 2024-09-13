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靚媽精明眼 | 尖沙咀海港城一連6日開倉特賣　名牌廚具/家品/衣物最低激減至$10【附詳情】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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尖沙咀海港城一連6日開倉特賣名牌廚具家品激減至$10！

【開倉/特賣/名牌/家品/家電/廚具/海港城】靚媽又係時間出動掃貨喇！尖沙咀海港城一連6日開倉特賣名牌廚具家品最低激減至$10！尖沙咀海港城展銷集廚具家品開倉，由9月11日至16日，名牌精品廚具家品減價特賣，低至3折！其中最熱門的兒童卡通精品如《玩轉腦朋友2》、小黃人和迪士尼系列，都可以以低至$10，以至扺價買走。此外，多款家居電器都可以用至扺優惠價帶返屋企，如電飯煲、咖啡機和電熱水壺等，更有不同型號同款式，總有一款適合帶返屋企。記得把握機會去掃貨啦！

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海港城展銷集廚具家品開倉

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卡通精品生活用品系列:

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詳情如下：

海港城展銷集廚具家品開倉

日期：2024年9月11至16日

時間：11:00am - 9:00pm

地址：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 (尖沙咀站A出口)

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