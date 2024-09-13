  • 31°C
香港時間：2024915日 (日) 16:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【果系 / 新機王 / 果迷】機王未到手都有得炒 穩袋差價神話再現

休閒消費

發布時間： 2024/09/13 20:00

分享：

分享：

熱門 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

話題新機王正式進入預購階段！若未能第一時間搶先預訂，隨時要等1個月才能取貨，屆時水位近乎零，隨時跌穿IPO變「蟹貨」。雖然炒機途徑越來越少，但仍有隱世方法賺少少水位，今次無意中發現一個捷徑，不止可優先取機，甚至新機未到手，已有保證回收價格。即看下文詳細教學。

非自用吸金大法

史上首個未見機 先有價 

想首批出機不止官網，這間電訊商都保證可以7天優先取機* (自用也適用)，甚至在新機還未到手時，已接受客人轉售。換言之，新機完全不會經你手，已可一買一賣賺取差價，無需慢慢等新機到貨，亦無需到處格價。

即場買 即場放 差價袋袋平安

凡有放機經驗都知道，時間決定價格。街舖回收價格浮動，心急驚坐艇亂放，再見到其他地方有更高價回收真的喊亦無謂。想不到這間電訊商（以下簡稱「A台」）今年推出的「保證Trade-in價格」，可以大貨未到就保證用高過原價回收你部機的配額，難道今年貨源短缺！？詳細研究過玩法，確實只需於預售期間到門市上台訂機，再立即轉售出機配額予A台，全數回贈過萬的機價折扣之外，還有月費回贈！

出機自用攻略

自用著數一樣夠份量

自用優惠都甚有誠意，可選擇免費容量升級，以128GB價錢就買到256GB版本的新機，換言之如果買機王16 Pro 256GB，現在用128GB價錢，即$8,599便買得到。長遠而言，新機越來越多功能，手機儲存空間只會越來越不夠用，倒不如趁現在有優惠將手機容量升級！

電訊商新機王月費逐個比較

新機王月費出機優惠一定最受關注。下表幫你總結幾間電訊商的出機月費計劃。綜觀A台最划算，不用二百元便包含免費手機容量升級及50GB內地/港/澳數據自由用。這個數更是未計算免費首年「換芒寶」服務、電影換領證及攜號轉台送一卡兩號等贈品，自用來說都十分推介！

查詢: https://bit.ly/3BbUp4Q

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月15日 時間12:05）
香港小姐丨梁超怡露肩短裙俯身吹生日蠟燭騷事業線　疑與男友人撐枱腳慶生【多圖】
香港小姐丨梁超怡露肩短裙俯身吹生日蠟燭騷事業線　疑與男友人撐枱腳慶生【多圖】
職場Gossip｜打工仔盤點10個上司離譜行為　逼人OT+去廁所要計時未算最難頂
職場Gossip｜打工仔盤點10個上司離譜行為　逼人OT+去廁所要計時未算最難頂
元宵中秋猜燈謎｜20條中秋節經典有趣猜燈謎題目　一家大細齊齊估學好中文【附答案】
元宵中秋猜燈謎｜20條中秋節經典有趣猜燈謎題目　一家大細齊齊估學好中文【附答案】
台資深男星驚傳病逝享年83歲 好友女星悲痛：去當天使了
台資深男星驚傳病逝享年83歲 好友女星悲痛：去當天使了