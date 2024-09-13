【果系 / 新機王 / 果迷】機王未到手都有得炒 穩袋差價神話再現

話題新機王正式進入預購階段！若未能第一時間搶先預訂，隨時要等1個月才能取貨，屆時水位近乎零，隨時跌穿IPO變「蟹貨」。雖然炒機途徑越來越少，但仍有隱世方法賺少少水位，今次無意中發現一個捷徑，不止可優先取機，甚至新機未到手，已有保證回收價格。即看下文詳細教學。

非自用吸金大法

史上首個未見機 先有價



想首批出機不止官網，這間電訊商都保證可以7天優先取機* (自用也適用)，甚至在新機還未到手時，已接受客人轉售。換言之，新機完全不會經你手，已可一買一賣賺取差價，無需慢慢等新機到貨，亦無需到處格價。



即場買 即場放 差價袋袋平安



凡有放機經驗都知道，時間決定價格。街舖回收價格浮動，心急驚坐艇亂放，再見到其他地方有更高價回收真的喊亦無謂。想不到這間電訊商（以下簡稱「A台」）今年推出的「保證Trade-in價格」，可以大貨未到就保證用高過原價回收你部機的配額，難道今年貨源短缺！？詳細研究過玩法，確實只需於預售期間到門市上台訂機，再立即轉售出機配額予A台，全數回贈過萬的機價折扣之外，還有月費回贈！

出機自用攻略



自用著數一樣夠份量



自用優惠都甚有誠意，可選擇免費容量升級，以128GB價錢就買到256GB版本的新機，換言之如果買機王16 Pro 256GB，現在用128GB價錢，即$8,599便買得到。長遠而言，新機越來越多功能，手機儲存空間只會越來越不夠用，倒不如趁現在有優惠將手機容量升級！



電訊商新機王月費逐個比較



新機王月費出機優惠一定最受關注。下表幫你總結幾間電訊商的出機月費計劃。綜觀A台最划算，不用二百元便包含免費手機容量升級及50GB內地/港/澳數據自由用。這個數更是未計算免費首年「換芒寶」服務、電影換領證及攜號轉台送一卡兩號等贈品，自用來說都十分推介！

查詢: https://bit.ly/3BbUp4Q