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黃德森辭職｜陳國基：正積極按既定程序找替代人選　不會影響香港體育發展

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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政務司司長陳國基今日（13日）指，現在特區政府積極按照既定程序去招聘，找替代人選，相信對於香港的體育發展體育事業不會有影響。(資料圖片)

上任剛滿一年的體育專員黃德森因個人理由在早前向文體旅局提出終止合約，將於9月20日離任。政務司司長陳國基今日（13日）指，現在特區政府積極按照既定程序去招聘，找替代人選，相信對於香港的體育事業發展不會有影響。

陳國基今日（13日）出席一個活動後表示，黃德森以個人理由與政府解除合約，尊重其決定，很感謝黃德森在過去一年為香港的體育事業作出很大貢獻。

霍啟剛冀盡快安排同樣熟悉體育界及政府運作的人選接任

本身是港協暨奧委會副會長的體演文出界立法會議員霍啟剛則指，尊重黃德森的決定，希望文體旅局盡快安排同樣熟悉體育界及政府運作的人選接任，讓體育「五化」，即是精英化、專業化、盛事化、產業化和普及化，發展得以加快推進。

現年59歲的體育專員黃德森，去年8月22日履新。他負責制訂體育政策和相關措施，推動和落實政府的五大體育發展政策目標，包括普及化、精英化、盛事化，提高專業水平及推動本港體育事業向產業化方向發展，並監督有關工作的推行情況。

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