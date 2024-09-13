中年好聲音2丨鄭梓浩前度免女士受害揭真面目　Grace受盡折磨曾數度想自殺

▲ 鄭梓浩的前度又有料爆！

【中年好聲音2 / 鄭梓浩 / 出軌】曾參加《中年好聲音2》的孫耀威胞妹孫美賢被爆不倫戀，《中聲2》選手鄭梓浩前度Grace直斥孫美賢是「小四」，孫美賢早前承認曾背夫出軌。

鄭梓浩前度Grace早前接受媒體訪問，她自揭背料原因並非想「一拍兩散」，身為受害者的她想讓全世界人知道鄭梓浩真面目。Grace直言遭鄭梓浩折磨得很辛苦，曾數度想自盡。

中年好聲音2丨孫美賢向丈夫坦誠首度回應不倫戀 暗示錯愛鄭梓浩：感情上過於天真

▲ 鄭梓浩！（取自instagram）

承認錯愛鄭梓浩

除遭前度鬧爆外，孫美賢曾直斥鄭梓浩逃避責任：「我深信成年人應理性處理感情問題，即使認為不合適走在一起，也可以和平分開，勇敢面對所有對或錯，而不是誣蔑他人、推卸責任。」

最後孫美賢表示數月前跟丈夫坦誠出軌，言語間承認錯愛鄭梓浩：「因一時的誤判和過度的同情心，導致不理智的行為。感激我丈夫的理解與包容。我也不斷學習，修補我們的關係，也很感恩我們的婚姻關係也重回正軌。 」

中年好聲音2丨鄭梓浩「小四」為孫耀威胞妹孫美賢 飛上海幽會兼貼錢全包租私竇

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