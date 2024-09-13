法證先鋒VI丨林景程關楚耀組「法證Boy'z」　蔡潔珍惜每次合作：享受現狀活在當下

▲ 關楚耀、蔡潔、林景程分享拍攝《法證先鋒VI：倖存者的救贖》點滴。

TVB劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》播至尾聲，之前一直出現的「假冼陽」（關楚耀飾）不過是Dr Fan（蔡潔飾）的幻想，壓軸登場的「真冼陽」由林景程飾演。

這對「法證Boy'z」關楚耀和林景程以互相學習對方的演繹方式，盼讓觀眾看得投入。《法證》鐵三角蔡潔、關楚耀、林景程分享拍攝點滴，又大談自己的經歷。

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▲ 關楚耀和林景程被戲稱為「法證Boy'z」。

法證先鋒VI丨延續上集CP

「董應偉」回歸《法證先鋒》系列劇集，變成冼陽示人，令范佩清陷入迷惘狀態。Dr Fan眼中的冼陽由關楚耀飾演，他說：「從上集開始，董應偉一來便很有目的性去接近Dr Fan。上一集我的角色是變態又浪漫，以恐怖情人的形式出現在鏡頭面前。我很喜歡，雖然與Dr Fan沒有很真實的接觸，但反而就是因此令我和她產生一種曖昧，令Dr Fan當下對我很有感覺。」

縱然關係存有遺憾，卻令很多觀眾留下很深刻的印象。關楚耀直言：「我未試過有一個角色有這麼多人去討論，聽導演和監製指很多網友都很喜歡才能延續到第六集出現。」

蔡潔最擔心的部分是她和關楚耀的單元，「後來猜不到很驚喜是大家都喜歡的。可能觀眾看《法證》會想看到比較獵奇的感情，所以都真的是一面倒地喜歡，所以你（看着關楚耀）就載譽歸來。」關楚耀多謝大家的評論令他可以去到第六輯，「完全變了另一回事，就是以冼陽醫生的身份出現。真正的冼陽醫生其實就在現場，我是替身來的。」

▲ （左起）關楚耀、蔡潔、林景程。

法證先鋒VI丨真假冼陽

真正的冼陽其實是林景程，他指自己是演得最舒服，「我要做的重要事就是在現場Copy，去看看阿關的動作，甚至他有很多小動作。我發現他每次演戲會無故摸一摸頸、臉，我要盡量要去記那些小動作，那些細位是方便他們去剪的。怎樣去演繹角色，大部分我都會傾向全交給阿關。」

關楚耀透露，「有時他演的方法我都會摸仿，所以對我們兩個來說都是好玩的，是Teamwork的一種，今次與景程合作演冼陽醫生的火花很正。」林景程大呼：「很過癮的。」關楚耀指：「蔡老師最辛苦。她要做兩轉，我做一轉跟着到景程。」林景程認同道：「蔡老師是攞命的。一不小心我們NG了，她又要多做幾轉。」

▲ 關楚耀和林景程在《法證先鋒VI：倖存者的救贖》要互相學習對方的演繹方式。

蔡潔演得不辛苦，「很Enjoy跟兩位這麼好的拍檔一起工作，拍攝時我經常說做人要專一，如果有兩個對手會很累、很忙，原來精力上是應付不到。」首次以這種形式拍攝的蔡潔覺得很好玩，說：「同一橋段要做很多次，有時會有調整或NG，但都是一種樂趣。對我來說最難是保密，如何宣傳劇集的同時收藏這個背後的男人呢？」

至於林景程笑謂：「劇集出街前，我會說自己沒有參與這套劇集。」劇組之前為蔡潔慶生時，林景程需要先脫掉戲服才能一起合照，以免被人看到他的衣著打扮。

▲ 蔡潔認為現在的觀眾很聰明。

劇集播了一星期後，林景程表示已有人發現他才是真正的冼陽。蔡潔認為現在的觀眾很聰明，稱：「從一些蛛絲馬跡中看到，真的有《法證》精神，在之前的Making Of的照片中推測，林景程演的角色在哪？看見他們戴同一副眼鏡，之後便猜到了。觀眾覺得關不像上一輯的關，所以推測Dr Fan有幻覺，觀眾的眼睛都很雪亮、聰明。」

而關楚耀直言：「真正的法證先鋒！」蔡潔放下心頭大石：「終於可以說了。之前說過出於某些原因我的戲份不可能一Take過，這就是我隱藏的鐵三角。」

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法證先鋒VI丨重遇故友

Dr Fan重遇「董應偉」後情緒一度受影響，患有PTSD（創傷後壓力症）的她不欲承認自己有病，想「理智地」生活下去。

現實中遇上過去的人又會有甚麼反應？關楚糧曾因做生意時為了錢銀上的瓜葛而影響友情上，稱：「可能重遇時沒事，大大方方地打招呼，心底裏卻知道跟以前認識的那段友情已經不同。始終人生階段不同，以前大家合作、互相信任，另一個階段就變了另一件事，未必像以前那麼好感情，因為已經知道對方的底是怎樣。」

他會為此而感到可惜，表示：「經常都會想起，可能認識了這麼多年，會因為做生意而發生這樣的事情。以前工作上的一些夥伴都沒有一個Official的道別，會放在心內，有時會在心中出現。Sad但他有個新開始、有更好的發展，為他開心，雖然不是會經常去溝通，但見面一定會打招呼，我相信他心底裏都會替我努力、加油。」

至於林景程認為：「以我的性格呢，就算重遇一些可能以前曾經很好的朋友，只要中間生疏了或是一些原因走遠了，再遇到我都未必會走得很近。我是一個很怕社交的人，過了一段時間後，那次是一個多小時，我很想融入但已失去所有Energy。不過那經歷都是人生中的經歷，才會漸漸造就了自己不同的性格。」

而曾在多地成長的蔡潔分享：「中學在廣州，小學在家鄉湛江，讀大學去了澳洲，沒辦法一直留在同一個地方，沒辦法Keep住一個長時間的相處。雖然有數位好姊妹認識了20年，但可能因為人到了某年紀，社交圈開始精簡，最好、最真摯的朋友就是那個小圈子內。其他圈子如劇組，雖然圈子很小，但很多人可能今次見完不知道下次何時再合作。」

所以，她表示：「我是很珍惜的，特別是遇到合拍的拍擋，在工作以外要維持一段好的關係是需要付出的，我相信要先付出才會收獲到一段好的關係。隨着事情愈來愈多，開始覺得精力有限，無論是認識或相處的人，所以我會選擇最肯定和最想做的事，以及那些人去相處和交往。」

法證先鋒VI丨未來之路

蔡潔、關楚耀、林景程都入行超過10年，眾人談及自己的轉變。關楚耀說：「人生階段不同，結了婚，責任感、整件事都不同，不止是自己，有老婆、家人要行先。未來計劃想有小朋友，所以整個人多了很多計劃，會先考慮之後兩步的事情。」

林景程對追夢有不同的看法，「我以前會叫人有夢想就不要去想，衝！向前衝！往夢想繼續跑！我現時第一件事不會叫他去追夢想，先追錢，要有錢方可追夢想，不然過兩年便玩完。變得現實了。追夢想如果不放手去做便會很蝕底，我是向生活妥協了，在追夢的角度差了，但卻比較實際，可行性較高。」

蔡潔近年經常做義工，「這數年有跟一班朋友去探訪、做義工運動，其實真的家家有本難念的經，每一個人看自己可能會放在不好的地方，我想跟你（看着林景程）說很多人很羨慕你的生活狀態，你有演藝、背後的事業、你的Family，很多人恨也恨不到。」

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拍劇令她獲得了很多機會接觸不同的人生，「我更加知道無十全十美，總之做自己想做的決定，過自己想過的生活就已經很好。我想我比初出道時更定想向着導演的方向進發，有自己的劇本和故事。現時有了這十年的演員經歷，希望有更多年，想有好作品。」

蔡潔最近看了鄭保瑞在YouTube Channel的訪問，有所感受稱：「他指我們每個崗位沒有分誰在Serve誰，我們是一起Serve一個故事，所以無論以後在哪個崗位，我都希望能有好的作品，可以影響到觀眾就很滿足。阿關以前可能沒甚麼計劃，我以前則是很有計劃，但反而這兩年就覺得有些事沒法計劃，不如就跟着自己的感受去做。有時Planning會令我大壓力，追不到做不到就覺得自己很差，調轉去想那意義是對自己的，不如放開些，去Enjoy更多現時的狀態，更加活在當下。」

場地提供： Giovanni Pina 中環店

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