  • 33°C
香港時間：2024913日 (五) 17:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

法證先鋒VI丨林景程關楚耀組「法證Boy'z」　蔡潔珍惜每次合作：享受現狀活在當下

娛樂

撰文： 梁樂欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

關楚耀、蔡潔、林景程分享拍攝《法證先鋒VI：倖存者的救贖》點滴。

TVB劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》播至尾聲，之前一直出現的「假冼陽」（關楚耀飾）不過是Dr Fan（蔡潔飾）的幻想，壓軸登場的「真冼陽」由林景程飾演。

這對「法證Boy'z」關楚耀和林景程以互相學習對方的演繹方式，盼讓觀眾看得投入。《法證》鐵三角蔡潔、關楚耀、林景程分享拍攝點滴，又大談自己的經歷。

法證先鋒VI｜馮皓揚未因金像獎光環自滿　羊羊：做戲時可以成為E人

關楚耀和林景程被戲稱為「法證Boy'z」。

法證先鋒VI丨延續上集CP

「董應偉」回歸《法證先鋒》系列劇集，變成冼陽示人，令范佩清陷入迷惘狀態。Dr Fan眼中的冼陽由關楚耀飾演，他說：「從上集開始，董應偉一來便很有目的性去接近Dr Fan。上一集我的角色是變態又浪漫，以恐怖情人的形式出現在鏡頭面前。我很喜歡，雖然與Dr Fan沒有很真實的接觸，但反而就是因此令我和她產生一種曖昧，令Dr Fan當下對我很有感覺。」

縱然關係存有遺憾，卻令很多觀眾留下很深刻的印象。關楚耀直言：「我未試過有一個角色有這麼多人去討論，聽導演和監製指很多網友都很喜歡才能延續到第六集出現。」

蔡潔最擔心的部分是她和關楚耀的單元，「後來猜不到很驚喜是大家都喜歡的。可能觀眾看《法證》會想看到比較獵奇的感情，所以都真的是一面倒地喜歡，所以你（看着關楚耀）就載譽歸來。」關楚耀多謝大家的評論令他可以去到第六輯，「完全變了另一回事，就是以冼陽醫生的身份出現。真正的冼陽醫生其實就在現場，我是替身來的。」

（左起）關楚耀、蔡潔、林景程。

法證先鋒VI丨真假冼陽

真正的冼陽其實是林景程，他指自己是演得最舒服，「我要做的重要事就是在現場Copy，去看看阿關的動作，甚至他有很多小動作。我發現他每次演戲會無故摸一摸頸、臉，我要盡量要去記那些小動作，那些細位是方便他們去剪的。怎樣去演繹角色，大部分我都會傾向全交給阿關。」

關楚耀透露，「有時他演的方法我都會摸仿，所以對我們兩個來說都是好玩的，是Teamwork的一種，今次與景程合作演冼陽醫生的火花很正。」林景程大呼：「很過癮的。」關楚耀指：「蔡老師最辛苦。她要做兩轉，我做一轉跟着到景程。」林景程認同道：「蔡老師是攞命的。一不小心我們NG了，她又要多做幾轉。」

關楚耀和林景程在《法證先鋒VI：倖存者的救贖》要互相學習對方的演繹方式。

蔡潔演得不辛苦，「很Enjoy跟兩位這麼好的拍檔一起工作，拍攝時我經常說做人要專一，如果有兩個對手會很累、很忙，原來精力上是應付不到。」首次以這種形式拍攝的蔡潔覺得很好玩，說：「同一橋段要做很多次，有時會有調整或NG，但都是一種樂趣。對我來說最難是保密，如何宣傳劇集的同時收藏這個背後的男人呢？」

至於林景程笑謂：「劇集出街前，我會說自己沒有參與這套劇集。」劇組之前為蔡潔慶生時，林景程需要先脫掉戲服才能一起合照，以免被人看到他的衣著打扮。

蔡潔認為現在的觀眾很聰明。

劇集播了一星期後，林景程表示已有人發現他才是真正的冼陽。蔡潔認為現在的觀眾很聰明，稱：「從一些蛛絲馬跡中看到，真的有《法證》精神，在之前的Making Of的照片中推測，林景程演的角色在哪？看見他們戴同一副眼鏡，之後便猜到了。觀眾覺得關不像上一輯的關，所以推測Dr Fan有幻覺，觀眾的眼睛都很雪亮、聰明。」

而關楚耀直言：「真正的法證先鋒！」蔡潔放下心頭大石：「終於可以說了。之前說過出於某些原因我的戲份不可能一Take過，這就是我隱藏的鐵三角。」

最新影片推介：邱芷微陳志忠專訪

TOPick柴犬追星
TOPick直播｜邱芷微與未婚夫陳志忠分享10年愛情長跑故事

法證先鋒VI丨重遇故友

Dr Fan重遇「董應偉」後情緒一度受影響，患有PTSD（創傷後壓力症）的她不欲承認自己有病，想「理智地」生活下去。

現實中遇上過去的人又會有甚麼反應？關楚糧曾因做生意時為了錢銀上的瓜葛而影響友情上，稱：「可能重遇時沒事，大大方方地打招呼，心底裏卻知道跟以前認識的那段友情已經不同。始終人生階段不同，以前大家合作、互相信任，另一個階段就變了另一件事，未必像以前那麼好感情，因為已經知道對方的底是怎樣。」

他會為此而感到可惜，表示：「經常都會想起，可能認識了這麼多年，會因為做生意而發生這樣的事情。以前工作上的一些夥伴都沒有一個Official的道別，會放在心內，有時會在心中出現。Sad但他有個新開始、有更好的發展，為他開心，雖然不是會經常去溝通，但見面一定會打招呼，我相信他心底裏都會替我努力、加油。」

至於林景程認為：「以我的性格呢，就算重遇一些可能以前曾經很好的朋友，只要中間生疏了或是一些原因走遠了，再遇到我都未必會走得很近。我是一個很怕社交的人，過了一段時間後，那次是一個多小時，我很想融入但已失去所有Energy。不過那經歷都是人生中的經歷，才會漸漸造就了自己不同的性格。」

而曾在多地成長的蔡潔分享：「中學在廣州，小學在家鄉湛江，讀大學去了澳洲，沒辦法一直留在同一個地方，沒辦法Keep住一個長時間的相處。雖然有數位好姊妹認識了20年，但可能因為人到了某年紀，社交圈開始精簡，最好、最真摯的朋友就是那個小圈子內。其他圈子如劇組，雖然圈子很小，但很多人可能今次見完不知道下次何時再合作。」

所以，她表示：「我是很珍惜的，特別是遇到合拍的拍擋，在工作以外要維持一段好的關係是需要付出的，我相信要先付出才會收獲到一段好的關係。隨着事情愈來愈多，開始覺得精力有限，無論是認識或相處的人，所以我會選擇最肯定和最想做的事，以及那些人去相處和交往。」

法證先鋒VI丨未來之路

蔡潔、關楚耀、林景程都入行超過10年，眾人談及自己的轉變。關楚耀說：「人生階段不同，結了婚，責任感、整件事都不同，不止是自己，有老婆、家人要行先。未來計劃想有小朋友，所以整個人多了很多計劃，會先考慮之後兩步的事情。」

林景程對追夢有不同的看法，「我以前會叫人有夢想就不要去想，衝！向前衝！往夢想繼續跑！我現時第一件事不會叫他去追夢想，先追錢，要有錢方可追夢想，不然過兩年便玩完。變得現實了。追夢想如果不放手去做便會很蝕底，我是向生活妥協了，在追夢的角度差了，但卻比較實際，可行性較高。」

蔡潔近年經常做義工，「這數年有跟一班朋友去探訪、做義工運動，其實真的家家有本難念的經，每一個人看自己可能會放在不好的地方，我想跟你（看着林景程）說很多人很羨慕你的生活狀態，你有演藝、背後的事業、你的Family，很多人恨也恨不到。」

點擊圖片放大
+4
+3

拍劇令她獲得了很多機會接觸不同的人生，「我更加知道無十全十美，總之做自己想做的決定，過自己想過的生活就已經很好。我想我比初出道時更定想向着導演的方向進發，有自己的劇本和故事。現時有了這十年的演員經歷，希望有更多年，想有好作品。」

蔡潔最近看了鄭保瑞在YouTube Channel的訪問，有所感受稱：「他指我們每個崗位沒有分誰在Serve誰，我們是一起Serve一個故事，所以無論以後在哪個崗位，我都希望能有好的作品，可以影響到觀眾就很滿足。阿關以前可能沒甚麼計劃，我以前則是很有計劃，但反而這兩年就覺得有些事沒法計劃，不如就跟着自己的感受去做。有時Planning會令我大壓力，追不到做不到就覺得自己很差，調轉去想那意義是對自己的，不如放開些，去Enjoy更多現時的狀態，更加活在當下。」

場地提供： Giovanni Pina 中環店

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

法證先鋒VI｜馮皓揚未因金像獎光環自滿　羊羊：做戲時可以成為E人
18:38 2024/09/11
法證先鋒VI｜馮皓揚未因金像獎光環自滿　羊羊：做戲時可以成為E人
法證先鋒VI丨戴祖儀入行7年恨攞獎　 曾因失言得罪人學懂慎言：都算係一種成長！
00:05 2024/08/26
法證先鋒VI丨戴祖儀入行7年恨攞獎　 曾因失言得罪人學懂慎言：都算係一種成長！
法證先鋒VI丨林正峰認因被網民質疑有「後台」感不快　受悲慘童年影響熱愛英雄片
00:03 2024/09/02
法證先鋒VI丨林正峰認因被網民質疑有「後台」感不快　受悲慘童年影響熱愛英雄片
法證先鋒VI丨郭珮文Set定期限冇成績隨時轉行　Juliana自爆單身冇追求者原因
21:35 2024/09/02
法證先鋒VI丨郭珮文Set定期限冇成績隨時轉行　Juliana自爆單身冇追求者原因
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
20:11 2024/08/29
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】

你可能感興趣

法證先鋒VI｜馮皓揚未因金像獎光環自滿　羊羊：做戲時可以成為E人
18:38 2024/09/11
法證先鋒VI｜馮皓揚未因金像獎光環自滿　羊羊：做戲時可以成為E人
法證先鋒VI丨戴祖儀入行7年恨攞獎　 曾因失言得罪人學懂慎言：都算係一種成長！
00:05 2024/08/26
法證先鋒VI丨戴祖儀入行7年恨攞獎　 曾因失言得罪人學懂慎言：都算係一種成長！
法證先鋒VI丨林正峰認因被網民質疑有「後台」感不快　受悲慘童年影響熱愛英雄片
00:03 2024/09/02
法證先鋒VI丨林正峰認因被網民質疑有「後台」感不快　受悲慘童年影響熱愛英雄片
關楚耀 蔡潔 林景程 娛樂人物職業 演員 法證先鋒 電視劇 TVB

最高瀏覽

網絡熱話｜樂富地鐵站壞𨋢輪椅婆婆被困月台　職員1句回應惹網民不滿【附港鐵回應】
網絡熱話｜樂富地鐵站壞𨋢輪椅婆婆被困月台　職員1句回應惹網民不滿【附港鐵回應】
東張西望｜一家5母女4人智障餓到落街求助　唯一智力正常細女突失蹤1決定惹網民熱議
東張西望｜一家5母女4人智障餓到落街求助　唯一智力正常細女突失蹤1決定惹網民熱議
飲食攻略｜抗癌名醫確診胰臟癌　公開2招飲食法成功消滅癌症無復發
飲食攻略｜抗癌名醫確診胰臟癌　公開2招飲食法成功消滅癌症無復發
富三代︱15歲李長治近況曝光暴風式成長　身高直逼媽媽梁洛施首富孫仔零保鏢跟身
富三代︱15歲李長治近況曝光暴風式成長　身高直逼媽媽梁洛施首富孫仔零保鏢跟身
超市大搜查｜洗衣乾衣機耗電量可差8成　消委會推介6款高效能洗衣機
超市大搜查｜洗衣乾衣機耗電量可差8成　消委會推介6款高效能洗衣機