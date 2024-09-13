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滋擾恐嚇｜記協：有記者遭滋擾　卓孝業籲向執法單位舉報

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 50 分鐘前

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記協調查指，近月有記者及其家人遭不同方式滋擾和恐嚇。（記協Fb圖片）

記協調查發現，今年6月至8月期間，數十名記者、其家人或其家人僱主，在互聯網及日常生活中，均被人以不同方式滋擾和恐嚇。受影響的記者或機構包括13間國際及本地的大、中、小型媒體，和兩家新聞教育機構。

保安局副局長卓孝業回應時表示，香港是法治社會，無論任何人都不應該受到威嚇、侮辱、或者所謂騷擾，呼籲受威嚇者，向執法單位舉報。

社交平台公司展開調查

記協強烈譴責有人試圖用威脅及滋擾等手段妨礙及嚇退記者工作，本會嚴正聲明，絕不姑息及容忍有關行為，亦不會讓威嚇者得逞。記協表示，經記協聯絡後，Meta、維基百科基金會均已展開調查。當中發現有一名維基用戶同時以多個帳號，在維基條目張貼記者個人資料，該人現已被維基封禁。記協調查後，初步掌握該人士的身份，並就滋擾事件報警及向個人資料私隱專員公署投訴，不排除掌握身份後採取法律行動，保障新聞業界及會員的工作自由及權利。

記協又提到，有三名受滋擾人士近月入境香港時被海關搜查行李，當中兩人入境後隨即收到匿名恐嚇性Whatsapp短訊。記協擔憂政府管有的個人資料庫洩漏。被問到會否循此方向調查，卓孝業表示，據其了解，暫時未收到任何報告關於政府資料庫有洩露，「不知道記協點解有呢個指控。」

記協續指，和至少三名記者已就滋擾信件向警方報案，至少兩名記者向私隱專員公署作出刑事起底的投訴。

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