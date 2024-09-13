施政報告｜促寬減烈酒稅至20%　邵家輝：減紅酒稅後「人均飲酒量」未特別上升

▲ 批發及零售界立法會議員邵家輝今日聯同多個酒商及商會召開記者會，倡議施政報告中將烈酒稅減至20%。（戴朗希攝）

政府下月公佈新一份施政報告，多個政黨要求撤銷烈酒稅。立法會批發及零售界議員邵家輝今日聯同多個酒商及商會召開記者會，建議將烈酒稅減至20%，助香港成國際最大白酒交易中心，帶動相關行業及旅遊盛事。

邵家輝表示，政府於2008年取消紅酒稅之後，改善了經濟包括消費及就業，相信寬減烈酒稅後，亦能帶動經濟及旅遊。

對於有聲音擔心寬減烈酒稅後，飲酒人數會上升，邵家輝提到，參考取消紅酒稅後的數據，「人均飲酒量」並沒有因此特別上升，而香港的飲酒比率一向特別低，因此並不擔心寬減稅項會讓飲酒的人數突然變多。

蘇又萍：政府應教育而非嚇市民

香港酒業總商會創會會長蘇又萍指出，香港的烈酒稅近乎是全亞洲最高，她認為，若寬減烈酒稅除了可刺激本地消費需求外，亦會吸引中國白酒企業及外國烈酒公司考慮在香港設立辦事處，以營運內地、香港及亞州市場。

蘇又萍又提及飲酒對健康的影響，「有電視廣告比較嚇人，話會飲酒致癌，嚇死人呀！」認為市民不應因電視廣告就害怕飲酒，反而應了解飲甚麼酒會攝取多少酒精量，而政亦府應教育市民去認識酒精，而非用嚇人的說話。

被問到對政府寬減烈酒稅的信心有大時，蘇又萍稱，不知道政府的取態，只能盡力爭取。她指，經歷過去數年的疫情，商機開始逐漸浮現，而香港現時正正要把握這些商機。

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記者：戴朗希