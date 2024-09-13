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澳門親子遊｜澳門套票新濠影滙水上樂園買一送一　金光飛航船票二人同行回程半價

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

新濠影滙水上樂園新推9、10月門券「買一送一」優惠，不妨捉緊夏天尾巴，趁著中秋假，同家人過澳門玩番轉。(kkday網頁)

【澳門親子遊/澳門船票優惠/金光飛航優惠/新濠影滙水上樂園買一送一優惠】近期遊澳門超值抵玩，金光飛航剛推出限時優惠，二人同行可以半價購回程船飛，一程只需約130元。去到澳門除入賭場，新濠影滙水上樂園Studio City Water Park最近亦新推9、10月門券「買一送一」優惠，不妨捉緊夏天尾巴，趁著中秋假，同家人過澳門玩番轉。

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金光飛航最近推出限時優惠，香港上環往返澳門氹仔成人標準艙船票，二人同行回程可以半價優惠購買，兩人來回只需524元，每人每程平均131元，須注意優惠最後有效回程期為10月31日。

此外，澳門新濠影滙水上樂園Studio City Water Park週日起至10月底，推出9至10月份水上樂園買一送一優惠，原價每位520元，現時每位平均只需260元，已包括水上樂園室內外園區使用，優惠於中秋、十﹒一國慶也適用，使用AEON信用於優惠碼最多再減80元。

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金光飛航【限時優惠｜二人同行．回程半價優惠】

1.香港上環往返澳門氹仔成人標準艙船票

2.此優惠必須二人同行，並需購買相同艙等、相同來回航班時間，否則將被視為無效。

3.訂購時請於備註填寫回程日期，請注意10月31日為最後有效回程日

4.預訂日由9月16日起開始

【KKDay預訂】

澳門新濠影滙水上樂園Studio City Water Park【買1送1快閃優惠】

1.9-10月份水上樂園優惠（雙園區- 室內及室外）

2.售價每位平均$260 ，原價每位$520

3.此方案門票已包括水上樂園室內及內外園區使用

4.身高不足1米嬰幼兒免費入場（需出示有效證件入場）

5.部分日期不適用，詳細條款及營業時間：12:00–20:00（請參閱官方網站為準）

6.AEON信用卡優惠碼最多再減$80

 「KKDAEONS50」 - 簽賬滿$250享$50折扣

 「KKDAEONS80」 - 簽賬滿$500享$80折扣

【KKDay預訂】

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