吳謹言結婚丨吳謹言宣布結婚　突然宣布嫁《延禧攻略》「和親王」洪堯

▲ 吳謹言與曾在《延禧攻略》合作的洪堯結婚。

早年憑劇集《延禧攻略》的34歲內地女星吳謹言，在今日（9月13日）突然在微博發出兩張照片並寫道：「今天領的」，同時標記洪堯。而年齡較她少2歲的洪堯，亦在個人社交平台上載同樣照片寫上：「今天結的」。不少網民都表示非常驚訝，但同時紛紛送祝福。

洪堯和吳謹言都是于正公司旗下藝人，二人在《延禧攻略》結緣，之後還曾合作劇集《皓鑭傳》及《正青春》。

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早傳吳謹言洪堯交往

其實早在2019年，二人已傳緋聞，更有疑似同遊峇里島的合照流出，還被指已同居。

後來，洪堯更突然公開吳謹言親密地靠在他的肩膀上的甜蜜照，23分鐘後即刪除照片，一度引起網民熱議，但吳謹言一直不承認戀情。

另外，內地網上現盛傳吳謹言因懷孕才結婚，加上稍早吳謹言老闆于正發文祝賀時，寫「雙喜臨門」，更令網民有此懷疑。

洪堯情史豐富

洪堯在2015年演網劇《逆光之戀》出道，因為在《延禧攻略》演「和親王」弘晝為人所認識。

洪堯高大靚仔，可是星運一般，但情史豐富，更有出軌紀錄，更有床照流出的負面新聞，故傳出婚訊後，不少網民憂心吳謹言「嫁錯郎」。

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