香港半年報告｜外交部：一貫反對英方通過報告對港說三道四　港府：《中英聯合聲明》無賦權英國干預香港事務

▲ 特區政府指，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英國干預回歸後香港事務的權利。(資料圖片)

英國外交部日前發表「香港半年報告：二○二四年一月至六月」，指香港不斷聚焦任何被視為危害國家安全的威脅，正在損害香港的國際聲譽。中國外交部今日（13日）指，中方一貫反對英方通過所謂「半年報告」，對香港事務說三道四，香港事務純屬中國內政，英方應當尊重香港已經回歸中國27年的基本事實，停止對香港事務指手劃腳。特區政府昨晚（12日）批評，報告是污衊抹黑香港特區各方面情況，表示強烈譴責，並必須嚴厲直斥其非。

英國的「香港問題半年報告」提到，經過為期一個月的公開諮詢和「匆忙的立法程序」（rushed legislative process） 後，立法會通過了《維護國家安全條例》，完成《基本法》第23條的立法工作，提到條例通過後，今年上半年至少有13人被捕，3人被控煽動罪。 報告有列出「黎智英案」和「鄒幸彤案」的最新進度。 報告在總結指，港府在上半年仍然以國家安全為「主要考慮」(main piority)， 認為香港市民的自由繼續被行政機關的利益所壓倒，又呼籲港府要履行《中英聯合聲明》的承諾。

外交部發言人毛寧今日回應「香港問題半年報告」指，香港回歸以來，「一國兩制」在港實踐取得了舉世公認的成功。制定實施香港國安法和國安條例，完善香港特區選舉制度，有力推動香港實現由亂到治，並進入由治及興的新階段。香港的安全、民主、民眾自由權利得到更有效保障，發展前景更加光明。

特區政府發言人昨日（12日）表示，英國政府今年八月採取強硬手段，各地發生示威衝突後迅速將其定性為「極右暴亂」，執法和檢控機關大力對線下參與暴動的人和線上發表煽動言論的人作出大規模拘捕和起訴，法院通宵開庭處理相關案件，將大部分被告人還押，重判被定罪者。發言人批評，「英國政府卻將發生在香港的『黑暴』美化為『民主示威』，將香港特區執法、檢控和司法機關依法履行職責抹黑為『侵犯人權』，並繼續肆無忌憚扭曲事實加以抨擊，此舉正好顯示出其一向霸凌和『雙標』的虛偽面目和行徑，實在極其醜陋、令人不齒。」

特區政府指，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英國干預回歸後香港事務的權利。發言人強調，英國對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權，再次強烈敦促英國認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

外交部駐港公署發言人批評，英方所謂「半年報告」習慣性對香港形勢「選擇性記述」和「有罪推定評估」，處處體現「雙標」，早已淪為英國常態化干預香港事務的政治工具。發言人敦促英方，「徹底告別帝國心態，尊重國際法原則和國際關係基本準則，尊重香港由治及興的客觀事實，停止插手干預香港事務和中國內政」，促停止發表所謂「香港問題半年報告」。

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