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肺癌｜28歲確診末期肺癌　男子後悔輕視4大症狀【附肺癌常見症狀+成因】

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【肺癌／末期／吸煙／肺結節】肺癌是本港癌症頭號殺手，往往很多病人發現罹癌時已經是末期。一名29歲內地男子1年多前突然發現患上末期肺癌，他回想起其實病發前曾有過小病徵，只是他從來沒有重視過這些小毛病，為此悔不當初，並發文警世。肺癌是本港頭號癌症殺手，2021年有逾4千名港人因此病離世，情況絕不容輕視。

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    肺癌｜求醫揭末期肺癌

    該名29歲內地男子在社交平台「小紅書」上分享自己抗癌經歷，他指自己以往有吸煙習慣，但坦言從未想過肺癌會降臨在自己身上。約在1年半前，男事主因為身體異狀而求醫，確診末期肺癌。得悉患癌消息後，男事主和家人都難以接受。

    從開始的無法接受到現在可以建立一個積極求生的心理，是我父母孩子愛人對我的不放棄，讓我產生了強烈的求生，我想繼續活下去。

    肺癌｜後悔忽略微小症狀

    男事主在社交平台上分享抗癌的一點一滴，確診後一開始感到很迷惘，亦很快展開化療；而化療過程亦不容易，出現嘔吐、乏力、沒精神等後遺症。男事主化療後身體極度虛弱，幾乎「連水都喝不進去」，但幸好咬緊牙關還是捱了下去。雖然他現在已超過醫生預期的生存期，但回想起當初確診前，身體曾出現4個微小症狀，令他後悔自己沒有重視身體響起的小警號：

    1. 喉嚨痕癢

    他指，身體最明顯的症狀就是無緣無故喉嚨癢癢的，然後咳嗽幾聲而已。因為沒有狂咳不止，故此沒有重視異狀。

    2. 呼吸不暢順

    偶爾會出現呼吸不順，但幾秒後就會緩解。

    3. 肩胛骨疼痛

    反覆出現肩胛骨疼痛，但過一段時間痛楚會自行消失。

    4. 全身出紅疹

    身上出現紅疹，誤以為是免疫力低導致。

    5大身體變化需留神

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    常見肺癌7大徵兆

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    相關文章：肺纖維化︱30歲男不吸煙每日游水體檢突揭肺纖維化　醫生揭1日常習慣惹禍【附肺癌4大常見成因】

    肺癌是癌症「頭號殺手」

    根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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    40歲以上男性屬高危

    肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

    • 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移
    • 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移
    • 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織
    • 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

    肺癌4大常見成因

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