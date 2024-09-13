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男士注意丨4大高危職業易患前列腺炎　醫生揭原因：工程師、醫生亦在列

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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【前列腺炎／泌尿系統／排尿／工程師／醫生／設計師／司機】前列腺問題並非是老年人「專利」！有泌尿科醫生指出，近年有不少年青人因前列腺炎而求醫，當中更發現有6大高危人士，其中更包括專業人士。想預防前列腺炎，他建議男士可從改變一個日常習慣做起。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜女士年過30難生育？ 醫生拆解雪卵迷思＋8招養卵

台灣泌尿科醫生莊豐賓早前於Facebook拍片分享，近年有不少年青人士患前列腺炎的個案，當中更遇過高中生患者。莊豐賓表示，從統計數據而言，有6類人士最容易發生前列腺炎，他們當中有一大共通點，便是「久坐」。

莊豐賓解釋，久坐會對前列腺造成壓迫，導致缺血性問題，進而增加發炎風險。因此，他建議男士們若生活型態需長時間坐著，便需留神，看看自身是否有排尿異常、射精不適、性生活品質下降等問題，一旦相關問題出現，便可能是前列腺炎先兆。

前列腺炎高危職業及人士

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前列腺炎3種自我檢測

至於該如何知道前列腺炎是否發炎？莊豐賓提供3種自我檢測的方式：

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莊豐賓提醒，若有前列腺炎的初步徵兆，千萬不要拖延不就醫，時間愈久只會讓症狀加劇，進而影響睡眠、人際關係及兩性等日常生活品質，不可不慎防。

同場加映: 治療前列腺增生

泌尿外科專科醫生王明晧指，前列腺增生如果沒有症狀，不一定需要治療，可先觀察。不過，如症狀影響生活質素，便要及早處理。每種治療都有其優劣和合適症，應諮詢醫生選擇合適的方案。

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