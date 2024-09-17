中秋節禁忌｜中秋節是「極陰日」4生肖沖煞要避月　玄學家公開10大禁忌+開運法

▲ 中秋節是「極陰日」，4大生肖易沖煞要避月，玄學家公開10大禁忌及開運法。

【中秋節/中秋節習俗/中秋節禁忌/中秋節2025/農曆八月十五】今年9月17日是一年一度的中秋節，相信不少家庭都會相聚賞月共慶佳節。不過，有玄學家提醒中秋節是「極陰日」，有4個生肖容易沖煞，需要「避月」，亦提供10個需要注意的禁忌及開運法，即睇詳情！

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中秋節禁忌｜中秋節是極陰日 4大生肖要避月

台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師於Facebook專頁發文，指古人認為月亮是「陰」，因此月亮越大就代表陰氣越重，且中秋也是月球最靠近地球的時候，因此為「極陰日」。

小孟老師提醒，有4個生肖不適合在「極陰時」，也就是晚上5點後要注意。4生肖分別如下：

中秋節禁忌｜屬龍

屬龍犯太歲容易沖財帛，也要注意賞月過久影響頭暈與判斷力，避免中秋後在花費上容易會有衝動的行為，又或者想買的東西買完之後偏偏就會在另一個地方看到更划算的價錢，讓你悔不當初的感覺，因此要避月。

中秋節禁忌｜屬狗

屬狗沖太歲因此中秋要閃月，若賞月過久要留意健康較差，若必須賞月要記得帶紅包紙在身上，這陣子也容易在思考事情有點頭腦不清，凡事要簽合約，或作什麼重大決定，一定要小心仔細再仔細，只要你有多一層自省的關卡，會讓你的出錯率降低，另外這陣子也容易比較直白說出一些話，但要看場合表達才是。

中秋節禁忌｜屬兔

屬兔中秋賞月易沖沖精神宮位，害太歲會讓賞月你小人變多也容易睡眠品質變差，也避免前往山上樹林邊烤肉，若要前往請穿亮色衣服就能抵擋煞氣，因此盡量要閃月。

中秋節禁忌｜屬牛

屬牛的民眾，要避月，因為破太歲影響你小心中秋賞月太久容易沖筋骨與跌倒，避免中秋佳節到溪水邊，或者湖邊河堤烤肉賞月，若要前往請攜帶糯米在身上，離開後丟掉即可，糯米會幫你吸引穢氣。

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中秋節禁忌｜10大禁忌要留神

小孟老師亦分享了中秋節10個禁忌，提醒大家吃月餅時有1個注意事項，點擊下圖即看詳情：

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中秋節禁忌｜中秋轉運大法

小孟老師分享3個轉運大法，分別可增強感情、工作運、財運。

求感情婚姻：中秋玲龍陣法

中秋節初十五也是月亮最圓的時刻，民間相傳月圓也是代表感情順利的象徵。若是單身者，小孟老師建議在中秋節9月17日正00:00時（9月16日跨9月17日間）擺8個蠟燭圍一圈，再用15條紅線，將紅線放在圓圈正中間，人在圓圈外並雙手合十向著月亮禱告說：「信徒某某某家住在哪裡，目前單身希望太陰娘娘能賜我正緣，若在未來一年有遇見正緣會在下一此中秋夜準備月餅與糕點來答謝你」。

而太陰娘娘，為「月娘」、「太陰星君」，在中國古代則稱為「月神」。民間以農曆八月十五日中秋節那天訂定為「太陰娘娘」誕辰。若有戀人的人想要讓感情順利，可在中秋午夜準點準備另一半的照片或者暗戀者的照片，再找一面鏡子照向月亮，鏡子旁置放兩張照片，象徵吸收月神的能量到地面上，讓兩人和合團圓。小孟老師提醒，必須在鏡子前後左右各點一支香，等香燒完就能得到月神的祝福了。

工作運大旺法

中秋節為土地公生日，想要求得工作旺財運記得在月圓時找23枚硬幣，因為8月15日等於8+15為23。記得硬幣的頭為上，數字朝下，將23枚硬幣放一個圓圈，形成一個圓圈後，坐在圓圈內。記得當坐在圓圈內時雙腳要盤坐，並且要在前方放一個碗，碗內要放入黑矅眼水晶與白水晶，象徵太極黑與白，完成步驟後向上天稟報。

小孟老師提醒，稟報時要說：「祈求土地公賜我工作晉升，佑我平安大吉步步高昇」。唸49遍後起身並將所有硬幣集結起來存入銀行，能大發利市，扭轉乾坤。

求財運大法：中秋五路吸金大法

中秋節當日正中午，找離家最近的土地公廟，先祝賀土地公公生辰快樂，接著拿起5罐礦泉水置於土地公桌上，祈求土地公說：「請土地公賜我五路財水，當我喝完這五路財水我就能財運亨通，正財偏財樣樣賺」。拜完後，一天喝一罐，連喝五天。

內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。

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