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網路安全｜孫東︰11月舉辦香港首個實境網絡攻防演練　提升政府緊急應變能力

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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創新科技及工業局局長孫東。（政府新聞網圖片）

創新科技及工業局局長孫東表示，數字政策辦公室將於11月舉辦香港首個網路攻防演練，政府部門及相關機構會參與，屆時將模擬真實的網路攻擊，提升政府和本地機構的網路安全防護能力以及緊急應變能力。 

孫東今日在國家網絡安全宣傳周香港分論壇致辭指，隨着政府服務數碼化，智慧香港、數字灣區等科技創新的應用日趨廣泛，社會對安全網絡環境的需求也日益殷切，必須提升全民網絡安全意識，共同建立網絡安全防綫，保護資訊系統和數據，防範網絡攻擊。

孫東又提到，港府一直鼓勵公私營機構建立健全的網絡安全管理體系，與業界夥伴攜手合作，加強支援本地機構和企業，應對網絡攻擊的防禦及復原能力。

中聯辦副主任尹宗華致辭指，網路安全是國家安全的重要組成部分，而香港的網路安全形勢仍然複雜嚴峻，風險持續存在，迫切需要各界共同守護網路安全的底線，中聯辦將繼續支持香港維護網路安全。

中央網信辦網絡安全協調局副局長王麗宏表示，建議香港進一步加強同內地網絡安全交流合作，積極開展大灣區網安協作，與內地網安標準互認等工作；支持本地高校和職業院校，加強網安學院、專業、學科建設，鼓勵高校、企業和社會開展網安教育培訓，加大對網安企業引導和支持力度等

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責任編輯：戴朗希

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