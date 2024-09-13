  • 31°C
香港時間：2024913日 (五) 19:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吳文忻患癌丨吳文忻完成化療後積極過活　泳衣Look揚帆出海曬太陽

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

吳文忻揚帆出海曬太陽！

【吳文忻／吳忻熹／香港小姐／香港小姐季軍／乳癌】前港姐吳文忻（現名吳忻熹）公開自己乳癌復發，並透露癌細胞已擴散至淋巴，積極抗癌的吳文忻已完成三次化療，化療副作用下大量脫髮，吳文忻早前由兩位愛女代操刀剃光頭！

著泳衣享受日光浴

今日（9月13日) 吳文忻分享出海享受日光浴的短片，綁了頭巾的吳文忻外披白色恤衫，內襯藍色泳衣，見吳文忻寫意地躺於甲板上曬太陽，似乎努力抗癌的她積極過活，繼續享受她至愛的水上活動。

當中吳文忻寫道：「Sailing can do healing! Seize the day!#absorbvitamind #阿nat去打仗」

吳文忻患癌丨吳文忻完成化療剃光頭　兩名女兒代操刀：細女想陪我剃頭

點擊圖片放大
+5
+4

吳文忻患癌丨吳文忻感激按摩師助揭患癌　靠浸浴舒緩乳癌化療副作用

抗癌魔的吳文忻十分豁達，她曾在社交平台上載多張戴假髮的照片，又把肥皂泡沫放在頭上兼寫道：

凡事真係兩面睇，我之前就係十萬個不願意剃頭，想不到，我現在覺得自己剃完頭仲型和有「重生」嘅感覺呢！光頭真係超方便！又唔使洗頭，吹頭，拉直啲頭髮，原來光頭仲多做型可以玩！I start to like it! Z

點擊圖片放大
+10
+9

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

吳文忻患癌丨乳癌復發進行第三次化療　吳文忻開始甩頭髮：我竟然有點兒興奮
14:33 2024/08/22
吳文忻患癌丨乳癌復發進行第三次化療　吳文忻開始甩頭髮：我竟然有點兒興奮
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因
13:19 2024/08/23
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因
吳文忻患癌丨吳文忻乳癌復發化療大量脫髮　充滿正能量：自己個病其實沒甚麼大不了
11:09 2024/08/26
吳文忻患癌丨吳文忻乳癌復發化療大量脫髮　充滿正能量：自己個病其實沒甚麼大不了

你可能感興趣

吳文忻患癌丨乳癌復發進行第三次化療　吳文忻開始甩頭髮：我竟然有點兒興奮
14:33 2024/08/22
吳文忻患癌丨乳癌復發進行第三次化療　吳文忻開始甩頭髮：我竟然有點兒興奮
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因
13:19 2024/08/23
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因
吳文忻患癌丨吳文忻乳癌復發化療大量脫髮　充滿正能量：自己個病其實沒甚麼大不了
11:09 2024/08/26
吳文忻患癌丨吳文忻乳癌復發化療大量脫髮　充滿正能量：自己個病其實沒甚麼大不了
娛樂人物職業 KOL 香港小姐 癌症 乳癌 正能量 化療

最高瀏覽

網絡熱話｜樂富地鐵站壞𨋢輪椅婆婆被困月台　職員1句回應惹網民不滿【附港鐵回應】
網絡熱話｜樂富地鐵站壞𨋢輪椅婆婆被困月台　職員1句回應惹網民不滿【附港鐵回應】
不明病毒丨印度爆發「不明病毒」8天內至少奪15人性命　患者身亡前現1明顯病徵
不明病毒丨印度爆發「不明病毒」8天內至少奪15人性命　患者身亡前現1明顯病徵
打風預測｜呂宋海域或有低壓區發展　天文台最新預報
打風預測｜呂宋海域或有低壓區發展　天文台最新預報
學生津貼2500元｜學生$2500津貼可經智方便+電子申請　即睇申請資格+申請日期【附詳盡教學】
學生津貼2500元｜學生$2500津貼可經智方便+電子申請　即睇申請資格+申請日期【附詳盡教學】
急症室最長等候時間（09月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月13日 時間16:05）