吳文忻患癌丨吳文忻完成化療後積極過活　泳衣Look揚帆出海曬太陽

【吳文忻/吳忻熹/香港小姐/香港小姐季軍/乳癌】前港姐吳文忻(現名吳忻熹)公開自己乳癌復發,並透露癌細胞已擴散至淋巴,積極抗癌的吳文忻已完成三次化療,化療副作用下大量脫髮,吳文忻早前由兩位愛女代操刀剃光頭!

著泳衣享受日光浴

今日(9月13日) 吳文忻分享出海享受日光浴的短片,綁了頭巾的吳文忻外披白色恤衫,內襯藍色泳衣,見吳文忻寫意地躺於甲板上曬太陽,似乎努力抗癌的她積極過活,繼續享受她至愛的水上活動。

當中吳文忻寫道:「Sailing can do healing! Seize the day!#absorbvitamind #阿nat去打仗」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

抗癌魔的吳文忻十分豁達,她曾在社交平台上載多張戴假髮的照片,又把肥皂泡沫放在頭上兼寫道:

凡事真係兩面睇,我之前就係十萬個不願意剃頭,想不到,我現在覺得自己剃完頭仲型和有「重生」嘅感覺呢!光頭真係超方便!又唔使洗頭,吹頭,拉直啲頭髮,原來光頭仲多做型可以玩!I start to like it! Z

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

