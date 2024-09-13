吳文忻患癌丨吳文忻完成化療後積極過活　泳衣Look揚帆出海曬太陽

▲ 吳文忻揚帆出海曬太陽！

【吳文忻／吳忻熹／香港小姐／香港小姐季軍／乳癌】前港姐吳文忻（現名吳忻熹）公開自己乳癌復發，並透露癌細胞已擴散至淋巴，積極抗癌的吳文忻已完成三次化療，化療副作用下大量脫髮，吳文忻早前由兩位愛女代操刀剃光頭！

著泳衣享受日光浴

今日（9月13日) 吳文忻分享出海享受日光浴的短片，綁了頭巾的吳文忻外披白色恤衫，內襯藍色泳衣，見吳文忻寫意地躺於甲板上曬太陽，似乎努力抗癌的她積極過活，繼續享受她至愛的水上活動。

當中吳文忻寫道：「Sailing can do healing! Seize the day!#absorbvitamind #阿nat去打仗」

吳文忻患癌丨吳文忻完成化療剃光頭 兩名女兒代操刀：細女想陪我剃頭

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吳文忻患癌丨吳文忻感激按摩師助揭患癌 靠浸浴舒緩乳癌化療副作用

抗癌魔的吳文忻十分豁達，她曾在社交平台上載多張戴假髮的照片，又把肥皂泡沫放在頭上兼寫道：

凡事真係兩面睇，我之前就係十萬個不願意剃頭，想不到，我現在覺得自己剃完頭仲型和有「重生」嘅感覺呢！光頭真係超方便！又唔使洗頭，吹頭，拉直啲頭髮，原來光頭仲多做型可以玩！I start to like it! Z

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